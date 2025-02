Los medicamentos para la pérdida de peso; La importancia de la supervisión médica

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alerta sobre los riesgos del uso inadecuado de medicamentos como la semaglutida (presente en fármacos como Ozempic), recordando que solo deben usarse bajo control médico. Expertos insisten en la necesidad de un acompañamiento profesional para un tratamiento seguro y efectivo de la obesidad.

La AEMPS, que depende del Ministerio de Sanidad, ha lanzado una advertencia sobre el uso de medicamentos para perder peso que contienen semaglutida, como Ozempic. Aunque están diseñados principalmente para tratar la diabetes tipo 2, recientemente se ha aprobado su uso para el tratamiento de la obesidad bajo el nombre Wegovy.

El problema es que su uso se ha disparó sin el control adecuado. La AEMPS insiste en que estos medicamentos solo deben recetarse siguiendo las indicaciones oficiales y, por supuesto, bajo la supervisión de un médico. Además, alerta sobre el peligro de comprar estos productos en páginas web no autorizadas, ya que podrían ser falsificados y poner en riesgo la salud.

Medicamentos más recientes, como Wegovy, también están aprobados para tratar la obesidad, pero deben formar parte de un plan integral que incluya una alimentación saludable y actividad física. Usarlos sin el apoyo adecuado puede provocar el famoso efecto rebote, ya que su efectividad solo está garantizada cuando se utilizan correctamente y bajo seguimiento médico.

¿Por qué es importante contar con apoyo médico? Perder peso de forma segura no se trata solo de tomar un medicamento. Se necesita un enfoque completo que combine el trabajo de endocrinólogos, psicólogos y nutricionistas para conseguir un cambio de hábitos sostenible en el tiempo. Esto no solo mejora los resultados, sino que también ayuda a prevenir riesgos para la salud.

Lumina Salud, una empresa especializada en el tratamiento integral de la obesidad, defiende esta forma de trabajar. “No hay soluciones mágicas. La pérdida de peso sostenible requiere un acompañamiento constante por parte de un equipo médico que guíe y adapte el tratamiento a cada persona”, explica el director médico de Lumina, el Dr. Antonio Mas.

Lumina Salud ofrece programas personalizados online en los que un equipo de especialistas ayuda a las personas a perder peso de forma segura y efectiva, siempre en línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Trabajan desde el día 1 del tratamiento para conseguir un cambio de hábitos que permita a las personas mantener un peso saludable después del tratamiento con GLP-1. "Los medicamentos para la pérdida de peso son solo una herramienta para conseguir un cambio de hábitos de forma más rápida y sencilla. Hemos diseñado Lumina para reducir al máximo las barreras del proceso de pérdida de peso tradicional, manteniendo la esencia clínica y científica" comenta Arnau Requena, Director y Co-fundador de la clínica.

