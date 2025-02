Formación internacional y excelencia académica, así es el pre MBA de ESIE

El acceso a programas de posgrado en negocios requiere una preparación previa que facilite la comprensión de conceptos clave y desarrolle habilidades esenciales para la gestión empresarial. En un contexto donde la formación ejecutiva se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento profesional, contar con una base sólida antes de acceder a un MBA es una ventaja estratégica. Con el objetivo de proporcionar esa preparación integral, el pre MBA de ESIE (European School of International Education) cuenta con un programa diseñado para dotar a los participantes de los conocimientos y competencias necesarias para afrontar con éxito estudios de posgrado en dirección y gestión empresarial.

Un programa completo para una formación ejecutiva de alto nivel El pre MBA de ESIE es un programa intensivo que se llevará a cabo del 26 de mayo al 7 de junio de 2025, diseñado para ofrecer a los estudiantes una base sólida en áreas clave de la gestión empresarial. Su estructura académica combina siete sesiones de Método del Caso, dos sesiones prácticas con un Simulador de Empresa y seis cursos de preparación de Harvard Business Publishing Education, asegurando una experiencia educativa completa que combina teoría y aplicación práctica.

Las sesiones de Método del Caso sumergen a los estudiantes en problemáticas empresariales reales en las que deben tomar decisiones estratégicas basadas en datos concretos. A través de casos de estudio de empresas como Netflix e IKEA, los participantes analizan modelos de negocio y estrategias corporativas, aplicando el conocimiento adquirido a situaciones del mundo real. En un entorno interactivo y colaborativo, cada decisión tiene un impacto directo en el resultado del caso, lo que permite un aprendizaje dinámico y basado en la resolución de problemas.

El programa también incluye el Simulador de Empresa "New Venture Simulation: The Food Truck Challenge", desarrollado por Harvard Business Publishing Education. Durante esta experiencia, los participantes dirigen un negocio simulado y toman decisiones estratégicas para optimizar sus ingresos en un entorno competitivo.

Además de estas actividades prácticas, el pre MBA de ESIE ofrece acceso a seis módulos de contenido online de Harvard Business Publishing Education, cubriendo temas fundamentales como Finanzas, Marketing, Recursos Humanos y Gestión de Operaciones. Estos módulos permiten a los estudiantes afianzar conceptos clave y obtener certificados de finalización que acreditan su formación en cada área.

Un paso estratégico hacia el éxito en la educación ejecutiva El pre MBA de ESIE puede cursarse de forma independiente o como parte de la formación integral en la institución, proporcionando a los participantes una preparación sólida antes de embarcarse en un MBA o en cualquier otro programa de educación ejecutiva. Su metodología de alto rendimiento está diseñada para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo, toma de decisiones y análisis estratégico en un entorno de aprendizaje dinámico y exigente.

Este programa se distingue por su enfoque práctico y su capacidad para adaptarse a las necesidades de estudiantes con distintos perfiles académicos y profesionales. El pre MBA de ESIE refuerza la apuesta de la institución por ofrecer una educación de calidad que permita a los profesionales potenciar su desarrollo académico y profesional.