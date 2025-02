Be Racing impulsa nuevos eventos para pilotos y empresas rumbo al Dakar 2026

Uno de los pilares de esta iniciativa es el programa de 'Bautizo de Pilotos', que permite a los participantes adentrarse en el mundo de la competición de la mano de expertos Be Racing sigue consolidándose como un referente en el mundo del automovilismo off-road con la organización de eventos dirigidos a futuros pilotos y empresas. Dentro de su compromiso por fomentar el talento y la pasión por las carreras, la compañía presenta nuevas actividades diseñadas para acercar la experiencia de la competición a aquellos que sueñan con participar en campeonatos off-road o incluso en el legendario Rally Dakar.

Bautizo de Pilotos

Uno de los pilares de esta iniciativa es el programa de 'Bautizo de Pilotos', que permite a los participantes adentrarse en el mundo de la competición de la mano de expertos. Los próximos eventos tendrán lugar los días 19 de febrero y 20 de marzo en el espacio que el equipo dispone en el Circuito de Calders (Manresa).

"Estas actividades están dirigidas a aquellas personas que desean iniciarse en la competición, ya sea en el Campeonato de España, Europa o con la aspiración de correr el Dakar", afirma Bertrand Marco, CEO de Be Racing.

Los participantes contarán con el acompañamiento de un Coach con experiencia en el Dakar, quien les guiará en la conducción de un buggy de competición. Durante el evento, podrán recorrer dos circuitos: uno de 12 kilómetros y otro de 6 kilómetros, permitiéndoles mejorar progresivamente su técnica y confianza al volante, además de practicar la navegación con Road-Book.

Los bautizos para pilotos se pueden realizar durante todo el año bajo demanda, ofreciendo la posibilidad de vivir esta experiencia en cualquier momento para aquellos interesados en iniciarse en la competición o descubrir el mundo del off-road.

Eventos para empresas

Además de la formación de pilotos individuales, Be Racing también extiende su experiencia a eventos corporativos para empresas. Estas experiencias de team building permiten a los participantes sumergirse en la adrenalina del mundo del motor y descubrir la dinámica de la competición.

Durante estos eventos, se organizan actividades paralelas, como sesiones teóricas sobre navegación y cursos prácticos dentro de la propia actividad, ofreciendo una experiencia integral y personalizada para cada grupo.

Preparación para el Dakar Classic 2026

Be Racing también está enfocando parte de su esfuerzo en la preparación de los vehículos Dakar Classic, con vistas a su participación en la edición 2026. En este marco, el equipo también ha confirmado su participación en el Campeonato Nacional de Todo Terreno (CERTT), que comenzará el próximo 15 de marzo en Guadalajara.

Para ello, durante la primera semana de marzo, Be Racing organizará una sesión de entrenamiento previa a la primera carrera del CERTT. En esta primera prueba del campeonato nacional, el equipo iniciará su actividad con vehículos clásicos, abriendo camino a futuras participaciones con otros pilotos. Los nombres de los pilotos que representarán a Be Racing en el Campeonato de España se confirmarán en los próximos días y serán anunciados en futuras comunicaciones.

Con estas iniciativas, Be Racing reafirma su compromiso con la formación de nuevos talentos y la promoción del motorsport, ofreciendo experiencias inolvidables tanto para entusiastas individuales como para empresas.