Recupera 5.000€ por su tarjeta revolving gracias a Kubo Legal

Las tarjetas revolving son un producto financiero controvertido debido a sus altos intereses y la falta de transparencia en su comercialización. Este tipo de tarjetas permiten aplazar los pagos mediante cuotas, normalmente bajas, y pueden derivar en una espiral de endeudamiento difícil de controlar.

Su funcionamiento es similar al de un crédito, cuya amortización se efectúa con las cuotas mensuales que el cliente abona a la entidad. La peculiaridad de estas tarjetas es que el saldo pendiente no tiene que ser pagado en su totalidad cada mes. El cliente tiene la opción de pagar un mínimo mensual y el resto se acumula para al mes siguiente con intereses. Este proceso se repite mes a mes, de manera que, mientras se paga un mínimo mensual, la deuda sigue creciendo debido a los intereses.

En este marco, Kubo Legal es un despacho de abogados especializado en reclamaciones por tarjetas revolving que ha conseguido de media 1.350€ para sus clientes, destacando la devolución reciente de 5.000 euros a una afectada. Este caso subraya la importancia de reclamar en situaciones de abuso financiero.

Devolución de 5.000 euros a una clienta Kubo Legal ha gestionado con éxito el caso de Sandra R.M., que durante casi una década, estuvo abonando cuotas mensuales sin que apenas se redujera su deuda inicial debido al alto coste de los intereses aplicados. Había contratado la tarjeta con un interés del 28% TAE, un nivel notablemente elevado y calificado como usurario. Tras la intervención de Kubo Legal, el contrato fue anulado, por lo que se logró la condonación de 8.000 euros de deuda y la devolución de 5.000 euros que la clienta había pagado de más.

Este logro pone de manifiesto la posibilidad de recuperar cantidades significativas mediante la reclamación, con el asesoramiento legal adecuado. Los abogados de este despacho explican que, en los últimos años, las tarjetas revolving han generado numerosas reclamaciones debido a sus "altos intereses" y a la "falta de transparencia" en las condiciones contractuales. Aunque no es el único caso, este tipo de tarjetas han sido objeto de un creciente número de denuncias por parte de los consumidores que consideran abusivas las condiciones aplicadas.

La anulación de estos contratos supone un paso importante hacia la protección de los derechos de los clientes afectados.

Pasos esenciales para reclamar intereses abusivos en la tarjeta revolving Desde Kubo Legal explican que la reclamación de una tarjeta revolving es un procedimiento muy sencillo de la mano de profesionales expertos en la materia. Tras la revisión del contrato y la identificación de irregularidades, se presenta una reclamación formal solicitando la nulidad del contrato y la devolución de los intereses pagados.

En muchos casos, las negociaciones entre la entidad emisora y los abogados especializados permiten alcanzar acuerdos favorables sin necesidad de acudir a los tribunales. Cuando no se llega a un acuerdo, es posible iniciar una demanda judicial para que un juez determine la nulidad del contrato y el reembolso de las cantidades cobradas indebidamente.

Una vez obtenida una sentencia favorable, es imprescindible garantizar su cumplimiento mediante un proceso de ejecución. Este enfoque permite a los consumidores afectados recuperar su dinero y poner fin a situaciones de endeudamiento abusivo.

Gracias a la experiencia de Kubo Legal, numerosos afectados por tarjetas revolving han conseguido recuperar su dinero. Contar con especialistas en derecho bancario resulta clave para reclamar y defender los derechos del consumidor frente a condiciones contractuales abusivas.