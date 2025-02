AleaSoft; El gas y el CO2 alcanzan el último día de enero los precios más altos desde finales de 2023

AleaSoft Energy Forecasting, 3 de febrero de 2025. En la última semana de enero, los precios promedio semanales de los principales mercados eléctricos europeos fueron inferiores a los de la semana anterior. El descenso de la demanda y el aumento de la producción solar fotovoltaica y eólica favorecieron esta evolución. No obstante, durante la semana los precios registraron una tendencia ascendente que llevó a la mayoría a alcanzar los precios más altos de la semana durante el fin de semana, en algunos casos el domingo. Esta tendencia siguió a la experimentada por los futuros del gas y el CO 2 , que al final de la semana alcanzaron los precios más altos desde el último trimestre de 2023.

Producción solar fotovoltaica y producción eólica En la semana del 27 de enero, la producción solar fotovoltaica aumentó en los principales mercados europeos con respecto a la semana anterior. El mercado italiano siguió aumentando por tercera semana consecutiva, mientras que el resto de los mercados cambiaron la tendencia de la semana anterior. En esta ocasión, el mercado portugués registró el mayor incremento, del 105%, mientras que el mercado italiano tuvo el menor aumento, del 14%. Los mercados de Francia, Alemania y España registraron subidas del 31%, 33% y 65%, respectivamente.

Durante la semana, los mercados de la península ibérica y francés registraron récords históricos de producción solar fotovoltaica. Los mercados ibéricos alcanzaron el viernes 31 de enero la producción más alta de la historia para un mes de enero, de 17 GWh en Portugal y 119 GWh en España. En el caso del mercado francés, el domingo 2 de febrero registró su generación fotovoltaica más alta para un febrero, de 62 GWh.

Para la semana del 3 de febrero, las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting prevé incrementos en los mercados de Alemania, Italia y España.

En la última semana de enero, la producción eólica aumentó en la mayoría de los principales mercados europeos en comparación con la semana anterior. El mercado italiano registró el mayor incremento, del 37%, tras los descensos en las dos semanas anteriores. Los mercados de Francia, Portugal y España mantuvieron su tendencia al alza por segunda semana consecutiva, con incrementos del 3,3%, 3,6% y 22%, respectivamente. Por otro lado, el mercado alemán experimentó una bajada del 0,9%.

Durante la semana, los mercados de Portugal y Francia alcanzaron récords de producción eólica. El lunes 27 el mercado portugués registró su segundo valor más alto para un enero de toda la historia, de 108 GWh, tras el alcanzado el 5 de enero. Un día después, el mercado francés alcanzó su segundo valor más alto de producción eólica en la historia, de 437 GWh, tras los 441 GWh registrados el 24 de noviembre de 2024. Además, esta producción es la más alta alcanzada por esta tecnología en un día de enero en Francia.

Para la primera semana de febrero, según las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting, la producción disminuirá en los principales mercados europeos.

Demanda eléctrica En la semana del 27 de enero, la demanda eléctrica descendió de manera generalizada en los principales mercados eléctricos europeos en comparación con la semana anterior. El mercado neerlandés registró la mayor bajada, del 11%, mientras que el mercado español presentó la menor caída, del 0,7%. Los mercados portugués, belga, italiano, alemán, británico y francés experimentaron descensos que oscilaron entre el 1,2% en Portugal y el 4,0% en Francia. En este período, la mayoría de los mercados mantuvieron su tendencia a la baja por segunda semana consecutiva, excepto los mercados británico y portugués. El mercado británico continuó descendiendo por tercera semana, mientras que el mercado portugués cambió la tendencia tras cuatro semanas con incrementos.

Durante la semana, las temperaturas medias fueron menos frías que las de la semana anterior en la mayoría de los mercados. Las subidas de las temperaturas medias oscilaron entre los 0,6°C en Italia y los 1,7°C en Bélgica. En cambio, la península ibérica registró temperaturas medias más frías que las de la semana anterior, con descensos de 1,0°C en Portugal y 1,2°C en España en comparación con la semana previa.

Para la primera semana de febrero, las previsiones de demanda de AleaSoft Energy Forecasting indican incrementos en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos, excepto en Portugal.

Mercados eléctricos europeos En la última semana de enero, los precios promedio de los principales mercados eléctricos europeos descendieron. El mercado IPEX de Italia registró el menor descenso, del 7,8%, mientras que el mercado MIBEL de España y Portugal registró la mayor caída porcentual de precios, del 38%. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios bajaron entre el 13% del mercado EPEX SPOT de Alemania y el 28% del mercado Nord Pool de los países nórdicos.

En la semana del 27 de enero, los promedios semanales fueron inferiores a 120 €/MWh en la mayoría de los mercados eléctricos europeos analizados. Las excepciones fueron el mercado N2EX del Reino Unido y el mercado italiano, que alcanzaron los mayores promedios semanales, de 136,76 €/MWh y 141,95 €/MWh, respectivamente. El mercado nórdico registró el promedio más bajo, de 40,19 €/MWh. En el resto de los mercados analizados, los precios estuvieron entre los 63,33 €/MWh del mercado portugués y los 117,12 €/MWh del mercado alemán.

Por lo que respecta a los precios diarios, en la última semana de enero, la mayoría de los mercados eléctricos analizados alcanzaron sus precios más bajos al principio de la semana y, después, los precios aumentaron. Sin embargo, el mercado nórdico alcanzó su precio mínimo, de 11,44 €/MWh, el sábado 1 de febrero. Este fue el precio más bajo de la semana en los mercados analizados. Los mercados portugués y español alcanzaron el segundo y tercer precio más bajo el martes 28 de enero, de 16,37 €/MWh y 16,45 €/MWh, respectivamente. Estos fueron sus precios diarios más bajos desde finales de noviembre de 2024.

Como resultado de la tendencia ascendente registrada durante la semana en la mayoría de los mercados, el domingo 2 de febrero los precios superaron los 120 €/MWh en casi todos los mercados analizados, excepto en el mercado nórdico. Ese día, los mercados británico, español, francés y portugués alcanzaron sus precios diarios más elevados de la última semana de enero. Esto no ocurría en los mercados español y portugués desde finales de 2024. El mercado británico no alcanzaba su máximo semanal en domingo desde agosto de 2024, mientras que el mercado francés no lo hacía desde marzo de 2022. El aumento de los precios del gas y el CO 2 , unido al descenso de la producción eólica de ese día en España, Francia y Portugal contribuyeron a este comportamiento.

En la semana del 27 de enero, la caída de la demanda y el aumento de la producción solar propiciaron la caída de los precios semanales en los mercados eléctricos europeos. Además, la producción eólica subió en la mayoría de los mercados analizados.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting indican que, en la primera semana de febrero, los precios aumentarán en los mercados eléctricos europeos influenciados por el aumento de la demanda y la caída de la producción eólica.

Brent, combustibles y CO 2 Los precios de cierre de los futuros de petróleo Brent para el Front-Month en el mercado ICE alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 77,49 $/bbl, el martes 28 de enero. En las siguientes sesiones de la última semana del mes, los precios de cierre se mantuvieron por debajo de 77 $/bbl. El día 29 de enero, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 76,58 $/bbl. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue el más bajo desde el 9 de enero. El viernes 31 de enero, el precio de cierre fue de 76,76 $/bbl, un 2,2% menor que el del viernes anterior.

El temor a los efectos que podrían tener sobre el crecimiento económico mundial los aranceles de Estados Unidos ejerció su influencia a la baja sobre los precios de los futuros de petróleo Brent en la última semana de enero.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el Front-Month, el lunes 27 de enero el precio de cierre cayó un 3,7% respecto a la última sesión de la semana anterior. Ese precio, de 47,86 €/MWh, fue el precio de cierre mínimo semanal. En el resto de las sesiones de la última semana de enero los precios aumentaron. Como resultado, el viernes 31 de enero estos futuros alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 53,24 €/MWh. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue un 7,1% mayor al del viernes anterior y el más alto desde mediados de octubre de 2023.

El incremento de la demanda por las temperaturas más bajas al final de la semana y el descenso de las reservas europeas propiciaron el incremento de los precios. Además, la caída en el suministro de gas desde Noruega también contribuyó a las subidas de precios en la última semana de enero.

Por lo que respecta a los futuros de derechos de emisión de CO 2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2025, el lunes 27 de enero registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 79,36 €/t. En el resto de las sesiones de la última semana de enero, los precios superaron los 80 €/t y registraron una tendencia ascendente. Como resultado, el viernes 31 de enero estos futuros registraron su precio de cierre máximo semanal, de 83,93 €/t. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue un 2,8% mayor al del viernes anterior y el más alto desde mediados de noviembre de 2023.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía y el almacenamiento de energía en Europa.

El jueves 13 de febrero AleaSoft Energy Forecasting celebrará el webinar número 52 de su serie de webinars mensuales. En el webinar participará Tomás García, Senior Director, Energy & Infrastructure Advisory en JLL. Además de la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos, el webinar analizará los “contracted revenues” para proyectos BESS, mediante el mercado de capacidad y los Optimizer Agreements.