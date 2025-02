La psiconeuroinmunoendocrinología, clave para el avance de la medicina integrativa

La medicina integrativa ha ganado protagonismo en los últimos años al combinar enfoques convencionales y complementarios en el tratamiento de los pacientes. Dentro de este contexto, la psico neuro inmuno endocrinología (PNIE) se posiciona como una disciplina clave, al estudiar la interacción entre el sistema nervioso, inmune y endocrino. La Doctora Olga García Gómez, (@draolgagarciagomez) especialista en medicina de familia, integrativa y medicina psicosomatica destaca la importancia de la PNIE para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Una base científica que conecta salud mente y cuerpo La PNIE se fundamenta en la idea de que los distintos sistemas del cuerpo no funcionan de manera aislada, sino en constante interacción. Según explica la Doctora García Gómez, “la psico neuro inmuno endocrinología demuestra cómo factores como el estrés, la dieta o las emociones afectan no solo al estado anímico, sino también al sistema inmunológico y a la salud en general”. Por ello, esta disciplina permite identificar las causas subyacentes de ciertas patologías, abordando tratamientos que tienen en cuenta tanto aspectos físicos como emocionales.

¿Y por qué estos sistemas?¿Qué hace que los sistemas nervioso, inmunológico, endocrino y psicológico sean tan importantes, y que la investigación se centre en ellos?

La respuesta es que son los llamados "sistemas egoístas". Estos sistemas han salvado la vida de la humanidad a lo largo de su historia evolutiva.

La PNIE se basa en la medicina evolutiva, que explican cómo la humanidad ha llegado hasta estos días como especie, y cómo las discrepancias entre la genética —adaptada a un entorno muy diferente— y las condiciones de la vida moderna son el origen de muchas enfermedades.

La clave de todo esto es la energía. En la PNIE, el manejo y la distribución de la energía corporal son fundamentales para entender cómo se desarrollan las enfermedades crónicas. La forma en que ciertos sistemas priorizan la energía en detrimento de otros explica, en gran medida, los desequilibrios que llevan a la enfermedad.

La Doctora Olga Garcia Gomez comenta: "El estrés no solo afecta la mente. También altera al sistema inmunológico, alterar las hormonas y hace que la persona enferme físicamente. La Psico neuro inmuno endocrinología (PNIE) demuestra que la clave para el bienestar físico está en la salud emocional y viceversa, todo el organismo sucede a la vez, cualquier proceso emocional afecta al cuepo físico e interacciona en sistemas aparentemente lejanos."

La "P", de "Psico", es la primera letra de este acrónimo, y no es por casualidad. El cerebro es el gobernador general del cuerpo, actuando de forma predictiva con un único objetivo: garantizar la supervivencia. Su labor es gestionar todo el presupuesto corporal de la manera más eficiente posible. Por eso, todo lo que ocurre en el psiquismo afecta directamente al sistema inmunológico, y lo hace de formas distintas según el tipo de estímulo.

El síntoma es lo que el paciente trae a consulta, pero no es la enfermedad en sí. Es solo la punta del iceberg, una manifestación visible de un desequilibrio subyacente. En la PNIE se le llama al síntoma "la foto": una instantánea que muestra el estado del paciente en un momento específico y que generalmente viene acompañado de una etiqueta diagnóstica.

Sin embargo, la enfermedad real no es esa "foto", sino "la película": el proceso que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Para entender esta película, en consulta se traza una línea de vida y se explora hacia atrás, desde el momento presente, para identificar los eventos que han ido ocurriendo y cómo han impactado en el paciente.

En el ámbito de la medicina integrativa, la PNIE ofrece herramientas para diseñar estrategias personalizadas. Esto incluye terapias fisicas como nutrición ejercicio biorritmos y suplementacion específica, hasta técnicas para manejar el estrés, como la meditación o el mindfulness. Este enfoque global contribuye a prevenir enfermedades y a optimizar la respuesta del organismo frente a tratamientos médicos. Es un abordaje integral e integrativo , del paciente en todas sus esferas, emocional fisica energetica y espiritual

Un enfoque para la medicina del futuro La integración de la PNIE en la práctica médica representa un cambio de paradigma. Además de tratar síntomas, permite atender las causas profundas de los problemas de salud, lo que resulta especialmente útil en enfermedades crónicas o de difícil diagnóstico. La Doctora Olga García Gómez subraya que “este modelo de medicina psico somatica , integral , mente y cuerpo , no solo mejora la efectividad de los tratamientos, sino que también fomenta un vinculo y una conexión más profunda entre médico y paciente”.

La medicina integrativa y la PNIE continúan avanzando como pilares de un modelo de salud más humano y personalizado, adaptado a las necesidades de los pacientes del siglo XXI. @draolgagarciagomez

Si no se cuida la salud emocional, el cuerpo inevitablemente pagará el precio. Conocer esta relación permitirá que la PNIE ofrezca soluciones eficaces una vez identificadas las causas de los desequilibrios que originan las enfermedades crónicas.