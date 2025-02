BeGas cierra una ronda de financiación por un valor de 18 millones de euros

La empresa vasca refuerza su posición con el respaldo de nuevos accionistas como Stellum Growth y Nexio Power Inc. Presentará dos nuevos motores de BioAutogás y continuará fortaleciendo su cadena de suministro. Lanza un plan estratégico a 2028 con objetivos ambiciosos, como triplicar su volumen de negocio y aumentar su plantilla en un 50% BeGas, empresa vasca líder en la fabricación de motores propulsados al 100% por BioAutogás para vehículos industriales, ha cerrado con éxito una nueva ronda de ampliación de capital por valor de 18 millones de euros. Esto permitirá a la compañía impulsar su crecimiento, acelerar el desarrollo y homologación de dos nuevos motores de BioAutogás y reforzar su papel como referente en soluciones de movilidad sostenible para el sector industrial.

En esta operación han participado un consorcio de inversores con nuevos participantes como Stellum Growth o el fabricante de camiones estadounidense Nexio Power Inc, además de un sólido grupo de inversores que ya formaba parte de la estructura societaria de la compañía, como Innvierte (CDTI), Ekarpen Private Equity, Repsol Energy Ventures, Itzarri EPSV, Easo Ventures, Seed Capital de Bizkaia y el propio fundador de la compañía, Pedro Silva. El firme respaldo de sus accionistas evidencia la confianza en el modelo de negocio de BeGas y en su capacidad para liderar la transición hacia motores sostenibles.

Los fondos obtenidos en esta operación estarán destinados a reforzar distintas áreas clave del negocio. En primer lugar, BeGas centrará parte de la inversión en el desarrollo y homologación de dos nuevos motores de BioAutogás de 6 y 9 litros, que se presentarán en 2025 y permitirán ampliar su catálogo de soluciones sostenibles para el transporte urbano pesado en el segmento de las 12 a las 26 toneladas.

También emplearán parte de esta financiación para continuar fortaleciendo su cadena de suministro, que ya cuenta con proveedores estratégicos como ZF Group, Bimotor/FPT o Bosch Engineering Group entre otros, asegurando los más altos estándares de calidad en los productos y soluciones ofrecidas por la compañía vasca. Además, para garantizar la fiabilidad y confianza de sus motores, BeGas mantiene una fuerte alianza con el CMT- Clean Mobility & Thermofluids Center- y el CTAG- Centro de Automoción de Galicia-, reconocidos centros tecnológicos en la industria del automóvil.

Por último, la compañía también busca escalar la producción en su sede, en el Polígono Abra Industrial de Ortuella (Bizkaia), para así responder a la creciente demanda de soluciones respetuosas con el medio ambiente en el mercado europeo de vehículos industriales.

En palabras de Pedro Silva, CEO de BeGas, "en BeGas, nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación es el eje que guía nuestro trabajo. Esta nueva ampliación de capital refuerza nuestra capacidad para continuar ofreciendo soluciones pioneras a la movilidad sostenible y acelerar la transición energética del transporte urbano pesado. Nuestro objetivo es apostar por el futuro, reforzando nuestra plantilla y nuestra cadena de suministro como pilares fundamentales, al tiempo que priorizamos la innovación en motores de combustibles alternativos que contribuyan a la descarbonización".

Un plan estratégico para liderar el futuro del transporte sostenible

El fabricante de motores ha demostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, consolidándose como un referente en su sector. Este impulso se refleja en su Plan Estratégico 2025-2028, que establece ambiciosos objetivos para liderar la transición ecológica del transporte urbano pesado. Entre las primeras metas que se han marcado se encuentran triplicar su volumen de negocio y aumentar su plantilla en un 50%.

Además, el éxito de esta reciente ampliación de capital marca un hito en la trayectoria de BeGas, reforzando su liderazgo en el sector y su capacidad para seguir avanzando en desarrollar soluciones que reduzcan las emisiones de CO2 y contribuyan a los objetivos europeos de cero emisiones netas.

Innovación y compromiso con la sostenibilidad

Como líder en el mercado de motores de BioAutogás, BeGas se posiciona a la vanguardia de la innovación tecnológica, acelerando el desarrollo de motores de combustibles renovables y situándose como pionera en la transición energética en el sector de vehículos industriales.

Conscientes de la necesidad de transformar el transporte y avanzar en la transición hacia energías limpias, la compañía redoblará su apuesta por la investigación de motores de hidrógeno, colaborando en dos proyectos de I+D -cofinanciados con los fondos Next Generation EU- gestionados por instituciones como Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) o el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).