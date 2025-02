Ganadería sin mitos: la Ciencia desvela la verdad detrás del sector

Somos Ganadería reunió a diversos expertos del sector para abordar los principales mitos y malentendidos que rodean a la ganadería, proporcionando información rigurosa sobre su impacto y sostenibilidad. Durante la jornada se destacó cómo los datos científicos juegan un papel clave en aclarar los mitos sobre el sector, ofreciendo una visión más realista y fundamentada de la actividad ganadera El sector ganadero se enfrenta hoy día a una serie de mitos y de desinformación que distorsionan su verdadero impacto. Estos malentendidos, a menudo alimentados por bulos y estereotipos gratuitos, contribuyen a la confusión sobre la sostenibilidad y los beneficios del sector.

Sin embargo, los datos científicos pueden jugar un papel clave en aclarar la situación, proporcionando información precisa y basada en evidencias para contrarrestar las falsas creencias y ofrecer una visión más realista y fundamentada de la ganadería.

Conscientes de ello, Somos Ganadería organizó la jornada titulada ‘Desmontando mitos sobre la ganadería: la ciencia al servicio de la verdad’, en la que expertos del sector ganadero, científicos y comunicadores abordaron los principales mitos y malentendidos que rodean a la ganadería, proporcionando información rigurosa sobre su impacto y sostenibilidad. El acto, que contó con la presencia de más de 100 personas, se llevó a cabo en la sede del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

A través de diversas ponencias y debates, la jornada buscó fortalecer el conocimiento y promover un diálogo más informado sobre la importancia de la ganadería en la sociedad actual.

Así, en la apertura institucional, el evento contó con la presencia de Ana Rodríguez Castaño, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del MAPA; y Rufino Rivero, secretario general de la Organización Colegial Veterinaria (OCV).

Rodríguez recordó cómo "para evitar la injusticia sobre el tratamiento informativo que recibe el sector ganadero, hay que contar con una base científica, que ponga en valor la contribución de esta actividad a la creación de bienes públicos. Y así está incluido en el eje 7º de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), dedicado precisamente a la información alimentaria del consumidor, que cuenta con seis pilares fundamentales: seguridad alimentaria; sostenibilidad; revitalización de las áreas rurales; nutrición y salud; innovación y tecnología y, por último, el consumidor".

Además, la secretaria general hizo hincapié en que "los consumidores juegan un papel crucial en el sistema alimentario, ya que sus decisiones de compra determinan qué productos tienen éxito y en la evolución del mercado, de tal manera que para que puedan tomar decisiones responsables es esencial que la información sea clara y accesible".

Rivero comentó sobre los progresos en la producción animal en las últimas décadas, atribuyendo estos logros "al esfuerzo conjunto de ganaderos y veterinarios en áreas como sanidad, bienestar, nutrición, reproducción y manejo", además de resaltar la importancia del sector pecuario "en la mejora de la alimentación de la población, el mantenimiento de la población rural, el PIB y la proyección de la marca España". "La veterinaria seguirá siendo un gran apoyo para la ganadería, que ha accedido a mercados internacionales para valorizarse", finalizó.

A continuación, se llevó a cabo la Presentación de "Somos Ganadería", a cargo de Miguel Ángel Higuera, director de ANPROGAPOR y Coordinador de esta alianza asociativa, quien ha recordado cómo "vivimos llenos de falsos mitos y pseudo verdades y, por ello, necesitamos a la Ciencia y a sus profesionales para que nos den voz e informen a la sociedad sobre lo que hacemos, porque no tenemos nada que ocultar".

Seguidamente, tuvo lugar la Mesa científica titulada "Desmontando mitos sobre la ganadería: la Ciencia al servicio de la verdad", en la que participaron José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Fernando Estellés, profesor de la ETSEAMN y director del Máster en Ganadería de Precisión de la UPV; y Antoni Dalmau, investigador del programa de bienestar animal del IRTA y coordinador de la Welfare Quality Network. La mesa estuvo moderada por Matilde Moro, gerente de ASOPROVAC.

Durante su participación, Mulet quiso hacer referencia al CRISPR y cómo "nos ha enseñado que va muy rápido, por lo que en dos o tres años es posible que comience a salir algún animal en ganadería. Europa debería de estar preparada para que, antes de que llegue, tener alguna regulación que permita comercializarlo y, lo más importante, es que los productores europeos puedan competir en igualdad de condiciones".

Por su parte, Estellés aseguró que "existen perspectivas positivas sobre cómo mejorar el sector ganadero, por ejemplo en materia de sostenibilidad o bienestar animal, por lo que es necesario poner encima de la mesa el potencial del sector para responder a las necesidades sociales que existen en la actualidad".

Dalmau señaló cómo "el problema es que nos falta hacer más estudios en nuestro entorno, es decir, la manera en como interfiere un componente de un determinado animal que está en un país nórdico es diferente a como interviene en un país del sur. Por ejemplo, en el norte es posible encontrar animales estresados a 25º C mientras aquí los animales llevan casi toda su vida productiva a esa temperatura. Por tanto, cuando vayamos a hacer legislación europea necesitamos estudios hechos en nuestros entornos en los que podamos certificar y mostrar estos resultados".

Moro afirmó que "desde hace años muchas tomas de decisión en Europa se encuentran alejadas de una base científica por lo que consideramos que resulta importante empoderar a esos científicos logrando que Europa sea líder en la lucha contra la resistencia ante los microbianos, tecnología o bienestar animal, porque de lo contrario tendremos una pérdida de competitividad y la descapitalización de las cabañas ganaderas".

A continuación, tuvo lugar la conversación titulada "Más comunicación frente a la desinformación", moderada por Juan Pascual, vicepresidente de Francia, Iberia e Italia en Elanco, y que contó con la participación de Óscar González-Recio, Senior research scientist en INIA; Gemma Tico, veterinaria especializada en Comunicación, y Elisa Plumed, periodista agroalimentaria.

Pascual señaló la importancia de esta jornada, ya que "la sociedad ignora, en general, lo que es la producción animal y la producción de alimentos. Esto supone que muchas veces esa falta de conocimiento induce a sospechas sobre malas prácticas o la calidad de los alimentos".

González-Recio destacó la importancia del tiempo en la comunicación de la Ciencia para acercarla a la sociedad asegurando que "es necesario que la comunicación lleve a cabo un trabajo previo de investigación, con el apoyo de los científicos, para que los mensajes del sector sean transmitidos con sus matices y complejidades".

De igual forma, Tico afirmó que "es necesario comunicar y compartir y, por ello, hay que encontrar ese punto de equilibrio en compartir datos científicos a través de una dinámica más práctica, enseñando la aplicación que se hace con la ciencia y no tanto el dato científico".

Por último, Plumed explicó cómo "no hay que luchar contra la desinformación, sino trabajar por introducir nuestros mensajes en el maremágnum que reciben los medios, estableciendo estrategias con mensajes claros, con historias por encima de los datos, e ir ganándose a los periodistas para que cuenten mejor el trabajo del sector ganadero".

Para finalizar, Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, llevó a cabo la clausura de la jornada, destacando la relevancia de la rentabilidad de una granja "para asegurar su sostenibilidad, así como los cambios que traerán la digitalización y la inteligencia artificial al sector". También mencionó el proceso de especialización promovido por el Consejo, "que pronto obtendrá la certificación en porcino, y que más adelante se extenderá a rumiantes".

