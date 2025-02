Fabricación digital: Schaeffler gana el Best of Industry Award 2024

La innovadora plataforma de software autinityDAP define estándares industriales y se alza con el premio en la categoría "Best in Manufacturing: Networked Systems". Gracias a la conexión en red y la recopilación de datos de maquinaria, controladores y sensores en una única aplicación, aumenta la eficacia en la fabricación. El galardón subraya la fuerza innovadora de Schaeffler en la digitalización Schaeffler Digital Solutions GmbH, una filial del Grupo Schaeffler con sede en Chemnitz, ha sido galardonada con el premio "Best of Industry Award 2024" en la categoría "Best in Manufacturing: Networked Systems", otorgado por la revista especializada MM MaschinenMarkt, por su plataforma de software autinityDAP (plataforma de recopilación de datos). El software procesa datos procedentes de maquinaria, controladores y sensores en una sola aplicación para mejorar la eficiencia de los parques de maquinaria mediante la predicción de situaciones como las paradas no programadas. Este prestigioso premio reconoce la capacidad innovadora de Schaeffler y su compromiso para lograr una fábrica totalmente digital que opere de manera eficiente, flexible, autónoma y sostenible.

"La conexión digital en red de máquinas y sistemas a lo largo de la cadena de valor es un elemento fundamental de la agenda digital de Schaeffler AG, y es esencial para digitalizar la producción con éxito y coherencia", ha dicho Roberto Henkel, Senior Vice President Operations Digitalization and IT en Schaeffler y Managing Director de Schaeffler Digital Solutions GmbH. "El software innovador autinityDAP es un buen ejemplo de cómo se pueden registrar los datos de producción de forma flexible y cómo se utilizan para optimizar los procesos de fabricación. Con autinityDAP, Schaeffler define nuevos estándares industriales. Estamos muy orgullosos de este prestigioso premio y del reconocimiento que nos han brindado los expertos industriales".

autinityDAP: tecnología innovadora para la máxima flexibilidad

autinityDAP permite registrar y suministrar datos con eficacia a diversas aplicaciones y servicios. Gracias a la interfaz abierta, los sistemas de terceros pueden acceder a los datos recopilados, de modo que posteriormente es posible procesarlos e integrarlos con flexibilidad en los entornos de producción existentes. El software, que ha sido desarrollado internamente, agrupa todos los datos procedentes de la maquinaria y la producción en una plataforma unificada, con lo que elimina la necesidad de múltiples dispositivos de red. La arquitectura de software abierta y basada en contenedores permite integrar aplicaciones adicionales, garantiza la transferencia segura de datos y ofrece una amplia compatibilidad con distintos controladores de máquinas y sistemas existentes.

Jens Hammer, Managing Director de Schaeffler Digital Solutions GmbH, ha constatado: "Estamos encantados con la respuesta positiva que hemos recibido de nuestros clientes en relación con autinityDAP. Este galardón valida nuestra visión para impulsar la digitalización en el sector industrial. En los próximos meses, nos centraremos en continuar optimizando autinityDAP y en desarrollar funciones adicionales a fin de aumentar el valor de la plataforma para nuestros clientes".

Obtener más información sobre Schaeffler y autinityDAP: autinityDAP " Schaeffler Digital Solutions Germany