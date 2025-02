Exposiciones en el espacio de arte Captaloona

El espacio de Arte Captaloona Art propone, del 6 al 10 de febrero, una exposición internacional organizada por la galería FIRST WISH, con sede en Tblisi (Georgia), que en ocasión de su MISSION WORLD TOUR ofrece una etapa en Madrid, con la misión de promover un diálogo intercultural hecho de arte y creatividad en el que, como dice el mismo fundador de la galería, Irshad Husain, “mostramos las diferentes expresiones artísticas propias de los talentos que participan, representando, a través de diferentes estilos y técnicas, la riqueza de las dinámicas creativas que hoy se ven en el mundo”.

Los artistas participantes provienen de 10 países y el proyecto se ha presentado en Georgia, India, EAU, Japón, Italia, Jordania, Turquía, Holanda, Malaysia, Armenia, Austria y España, y vive una continua evolución, demostrando que la geografía es solo un dato en los mapas y el arte no tiene fronteras.

El 6 de febrero a las 19,00h inauguramos, con obras de Obaid Lootah (EAU), Dali Pridonashvili (Georgia), Dr. Noor Almola (Iraq), Edita Abrink (Suecia), Ekaterine Tuchashvili (Georgia), HAOMEI (Japón), Huang Wu-Peng (Taiwan), Kaori Sakaguchi (Japón), Kiyoko Fueki (Japón), LiaKhelashvili (Georgia), Mako (Japón), Mariami Simashvili (Georgia), Marika Lordkipanidze (Georgia), Mozhgan Afrisham (Iran), Nina Kondratenko (Ucrania), Nona Papashvili (Georgia), Rin Sato (Japón), Ryuichi (Japón), Sami Hashem(Jordania), Sandeep Soni (India), Sou (Japón), Sudeshna Mukherjee (India), Tamaki Nagakubo (Japón), Tamar Mosulishvili (Georgia), Tea Bodokia (Georgia), Tumpa Banerjee (India), Vakhtang Egiazarov (Georgia) y Yuwmei (Japón). Con nosotros, para la ocasión, estarán presentes algunos de los artistas participantes y también la directora y el fundador de FIRST WISH ART GALLERY: Mariami Simashvili e Irshad Husain.

El 14 de febrero, en el mismo espacio, Loona Contemporary Art Concept, proyecto que representa la selección de artistas, inaugura una exposición individual con la célebre artista malagueña Victoria Márquez, representante del “Nuevo Expresionismo” que, con movimientos similares al oleaje del Mediterráneo, presenta sus obras más recientes, que se sitúan en una capa intermedia entre abstracción y figurativo, dejando el espectador libre de nadar en sus colores. La idea es que estas obras no sean vistas pasivamente, sino que sean vistas sumergiéndose en la música de Debussy. “Arabesque”, por ejemplo, no solo es movimiento de pinceles, sino también danza de los ojos del espectador. Juntos son la magia de lo efímero: un momento de contemplación, una nota que llega y se va, una ola que acaricia el aire… y un pensamiento que se presenta para dejar lugar a otro pensamiento. Imprimiendo esta dinámica en sus pinturas, Victoria Márquez captura la atención profunda del público, que sale da la galería con renovada energía. La exposición durará hasta el 1 de marzo.

A seguir, pero de esto se hablará con más detalles en un mes, siempre con la dirección de Loona Contemporary Art Concept, se propondrá una instalación de arte conceptual gracias a Norbert Attard, artista maltés de fama mundial, que irá a Madrid para realizar un proyecto con título DELTA, parte de una serie de instalaciones que se vieron en Berlín y Seoul, y que terminará en este espacio, dando inicio con ella al proyecto al que se le ha otorgado el título de “desenredar la vida del subconsciente”, que durará un año, y que se presentará el 17 de marzo.