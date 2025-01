Elegir el colegio desde Infantil: la clave para asegurar plaza y una educación de calidad

El Colegio Juan Pablo II de Parla, reconocido en el top 100 de mejores colegios y escuelas infantiles en Micole.net, es un referente en educación. Con el proceso de admisión abriéndose el 12 de marzo, asegurar plaza desde Infantil es clave para garantizar continuidad en un centro de alta demanda El proceso de admisión para el curso 2025/2026 comienza el 12 de marzo, y las plazas en los centros educativos más demandados vuelven a ser muy limitadas. En el Colegio Juan Pablo II de Parla, recientemente reconocido entre los 100 mejores colegios y las 100 mejores Escuelas Infantiles de España por Micole.net, advierten a las familias: la mejor forma de asegurar plaza en un colegio de calidad es matricular a los niños desde Infantil.

"Cada año vemos familias que intentan acceder en Primaria o Secundaria y se encuentran con que no quedan plazas. Elegir Infantil no solo garantiza continuidad, sino que permite a los niños crecer en un entorno estable y con un proyecto educativo sólido", explica Alfonso Die, Director del centro.

¿Por qué es tan importante elegir Infantil desde el principio?

Plazas muy limitadas en Primaria → La alta demanda hace que acceder en cursos superiores sea muy difícil.

→ La alta demanda hace que acceder en cursos superiores sea muy difícil. Un entorno educativo estable → Cambiar de colegio en etapas clave puede afectar la adaptación y el rendimiento académico.

→ Cambiar de colegio en etapas clave puede afectar la adaptación y el rendimiento académico. Un proyecto educativo coherente → Crecer en un mismo colegio facilita el aprendizaje y refuerza la educación en valores. "Apostar por un colegio desde Infantil no solo evita incertidumbre en el futuro, sino que permite a los alumnos beneficiarse de una formación integral desde el primer día", señala Almudena Quintas, Subdirectora del colegio.

El 12 de marzo comienza el proceso de admisión, y las familias interesadas deben actuar cuanto antes para garantizar la mejor educación para sus hijos.

En el colegio Juan Pablo II de Parla, ofrecen visitas personalizadas, dependiendo del ciclo educativo, todos los días de la semana, y además realizan Jornada de puertas abiertas en sábado (22 de febrero) para facilitar la asistencia a todo el mundo interesado, pudiendo reserva desde su página web.