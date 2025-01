No quiero morir sin ver flores azules en mi ventana. No quiero vivir sin ver caminos amplios a los que aman. Ellas me acompañan, mi cabeza las piensa y debo encontrarlas que quién no las quiere, viva sin ellas, que a mí, no fallen, no falten. Flores azules reales olores, primavera blanca, ricos aromas, y grandes valores. Que con sólo verlas brille mi consuelo de sentirme libre y libres son las flores.