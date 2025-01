IFE CONFERENCE 2025: "Transformación de la Educación a través de la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías"

Bajo el lema "Impulsando el futuro de la educación con innovación y tecnología", da inicio IFE Conference 2025 del Tecnológico de Monterrey llamando a reconocer el poder de tecnologías emergentes para transformar sociedades Con la finalidad de abrir espacios que permitan accionar ideas disruptivas que sumen a la construcción de un mejor futuro, el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, dio la bienvenida a los más de 4 mil 650 asistentes de todo el mundo a la edición número once del IFE CONFERENCE, congreso de innovación educativa que se realiza del 28 al 30 de enero en Monterrey, México.

Durante la ceremonia de apertura, Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey señaló que uno de los principales desafíos consiste en integrar las capacidades de la tecnología con las capacidades pedagógicas de las instituciones para transformar sociedades: "El IFE Conference es un evento que reúne a diferentes personalidades de gobierno, instituciones educativas, emprendedores y organización civil para dialogar sobre lo que debemos hacer para que la educación sea transformada a través de la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías".

Aprender, conectar e inspirar

Asimismo, José Escamilla, director asociado del IFE, destacó que la edición de este año se titula "Impulsando el futuro de la educación con innovación y tecnología" para llamar a la reflexión sobre cómo las instituciones educativas pueden adaptarse a estos cambios, integrando la tecnología de manera efectiva y ética para formar a ciudadanas y ciudadanos globales competentes y comprometidos. Explicó que este evento tiene tres grandes objetivos: Aprender, conectar, e inspirar a la comunidad que se desempeña en los diferentes grados académicos, desde educación básica hasta nivel superior.

"Hoy en día, la educación enfrenta un panorama de cambio acelerado impulsado por innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, el aprendizaje en línea y la analítica de datos. Estas herramientas no solo facilitan el acceso al conocimiento, sino que también permiten personalizar la experiencia educativa, mejorando la calidad del aprendizaje y preparando a los estudiantes para un futuro laboral cada vez más digitalizado", aseguró Escamilla.

Destacó que más de 110 rectores y líderes universitarios se reunirán en el encuentro "Transforming Higher Education" con el objetivo de explorar los retos y oportunidades en la transformación educativa. Además, se desarrollarán sesiones temáticas que permitirán profundizar sobre el uso de las tecnologías de información, el impacto de las políticas públicas y modelos de aprendizaje a lo largo de la vida.

Añadió que también se realizará un foro sobre emprendimiento en tecnología educativa, el cual reunirá a emprendedores e inversionistas del sector, fomentando nuevas oportunidades de colaboración.

Seres humanos al centro de la innovación

En el marco de esta inauguración se realizó la conferencia "Inteligencia Artificial en la Educación: Expectativa vs Realidad", que estuvo a cargo de Michael Fung, director ejecutivo del IFE y Paulo Blikstein, director del Research Lab del IFE. En este espacio de intercambio de ideas, los expertos hablaron sobre cómo, a pesar de que se espera que la IA reemplace a los humanos en la realización de tareas específicas en distintas áreas, como la educación, no se debe sobrevalorar su rol, ya que la interacción humana seguirá siendo fundamental.

"Las instituciones deben ser capaces de innovar, transformar, entender y adoptar capacidades digitales e inteligencia artificial, así como expandir y ampliar su oferta, para que las siguientes generaciones puedan ser relevantes para el futuro del trabajo, de la educación y de las economías en nuestras sociedades", aseguró Fung.

Blikstein resaltó la importancia de fomentar la colaboración entre humanos y tecnología, destacando que muchas herramientas de IA llegan a ser muy complejas y costosas; cuando en realidad se debe poner a las personas al centro. "Se piensa que el problema es que los humanos son supuestamente caros y que si nos ‘deshacemos' de los humanos podemos construir cosas a escala. Quiero retar eso, porque si vemos lo que gastan las compañías para construir esas herramientas, son miles de millones de dólares, cuando a veces la combinación de humanos y la inteligencia artificial es incluso más barato", explicó.

Más de 250 actividades, conferencias y eventos especiales

El IFE Conference 2025 se compone de más de 250 actividades entre conferencias magistrales, paneles, eventos especiales, premiaciones y espacios de networking, donde se abordarán temas relacionados con tecnologías emergentes, el futuro del trabajo, innovación, emprendimiento, políticas públicas, sostenibilidad. A lo largo de 10 años, el IFE ha reunido a más de 29 mil participantes de 3 mil instituciones de alrededor de 40 países, con la participación de líderes educativos y promotores de la innovación educativa.

Sobre el Institute of the Future of Education (IFE)

Su propósito es crear, diseminar y aplicar innovación educativa basada en la investigación para mejorar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida. Tiene como objetivo colaborar con académicos, profesionales, responsables de políticas y líderes para co-crear el futuro de la educación. Sus iniciativas se dividen en cuatro grupos: Investigación Interdisciplinaria; Emprendimiento y Transferencia tecnológica; Proyectos de Impacto y Consultoría; y Diseminación y Creación de Comunidades.

