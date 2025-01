IRAV: El nuevo índice para regular los alquileres en España

Descubrir de la mano del despacho de abogados Català Reinón como el IRAV, limita las subidas de alquiler para garantizar la estabilidad y evitar incrementos desproporcionados El Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda (IRAV) es el nuevo indicador diseñado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para regular la actualización de rentas en los contratos de alquiler de vivienda en España, en cumplimiento de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, según explica el despacho de Abogados en Madrid. Este índice tiene como objetivo principal limitar los incrementos desproporcionados en los precios del alquiler, aportando mayor estabilidad y previsibilidad al mercado. Según la disposición adicional undécima introducida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el IRAV se define como el menor valor entre la tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC), la tasa de variación interanual del IPC subyacente y una tasa media ajustada que tiene en cuenta las expectativas de inflación a medio plazo, todo ello moderado por un coeficiente establecido por el INE. El IRAV entró en vigor oficialmente el 2 de enero de 2025, tal y como se establece en la Resolución de 18 de diciembre de 2024 de la Presidencia del INE, y se aplicará a los contratos de alquiler firmados a partir de mayo de 2023. Esto significa que cualquier contrato celebrado tras esta fecha deberá actualizar sus rentas anuales siguiendo este nuevo índice, mientras que los contratos anteriores seguirán rigiéndose por lo estipulado en sus cláusulas, habitualmente el IPC o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

El cálculo del IRAV tiene como base los datos de noviembre de 2024, y para enero de 2025, su valor es del 2,2%. Este índice sustituye al IPC como referencia tradicional para las actualizaciones de renta, desvinculando las revisiones de la volatilidad de este indicador generalista. La nueva normativa establece que la actualización anual de la renta en contratos de alquiler debe notificarse al inquilino con al menos un mes de antelación y por escrito, incluyendo el último índice publicado por el INE.

La aplicación del IRAV no distingue entre propietarios particulares y grandes tenedores, ni entre viviendas situadas en áreas tensionadas o no. Este mecanismo tiene como finalidad garantizar un equilibrio en el mercado de alquiler, brindando protección a los inquilinos frente a subidas abusivas y, al mismo tiempo, otorgando claridad y seguridad jurídica a los propietarios.

En palabras del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, el IRAV es una herramienta diseñada para aportar transparencia al mercado y asegurar que las revisiones de los alquileres sean equitativas y predecibles. No obstante, los expertos coinciden en que este índice solo afecta a las renovaciones de contratos ya existentes y no al precio inicial de nuevos contratos.

En este contexto, es fundamental que tanto arrendadores como arrendatarios comprendan el funcionamiento del IRAV y sus implicaciones legales. Desde enero de 2025, el IRAV será actualizado y publicado mensualmente por el INE, y los valores estarán disponibles en su página oficial.