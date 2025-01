El Women 360º Congress, triunfa en Martorell con 'La era del poder y la experiencia'

Cerca de 200 mujeres, incluyendo profesionales y asistentes, se han reunido en Martorell para abordar temas cautivadores como la salud mental, la coexistencia intergeneracional, la silver economy, los roles de poder en la empresa o el edadismo El evento ha recalcado el valor del talento sénior y su impacto en la economía y el bienestar social.

Este sábado 25 de enero, Martorell se ha convertido en el epicentro de debate y reflexión durante la última edición del Women 360º Congress. El evento, coorganizado con el Ayuntamiento de Martorell, ha reunido a líderes empresariales, expertas en salud y referentes sociales para tratar temáticas clave relacionadas con la salud, el edadismo y el liderazgo inclusivo. Bajo el lema 'Salud, Bienestar y Empresa para la mujer directiva y empresaria', el congreso ha enfatizado la importancia del conocimiento intergeneracional y la adaptación de las empresas dentro del cambio digital.

La inauguración del congreso ha ido a cargo de la regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento, Rosa Cadenas, que ha dado la bienvenida a todos los asistentes, asegurando que "el Women 360° Congress es especial por la manera en la cual está organizado y se desarrolla. Gracias a la Rosa Cuscó y a una serie de compañeras implicadas, que han ayudado a llevar a cabo esta cita, con la gestión de las ponencias y aportando su visión sobre el día a día de muchas mujeres". A continuación, un estimulante discurso dirigido a la neurodiversidad de Patricia Ripoll, presidenta de la Fundación Visible; ha marcado el tono de la jornada en el Molí Fariner de Martorell. Por su parte, Rosa Cuscó, Directora y Fundadora del Women 360° Congress, ha destacado la misión del congreso: "apostamos por un mundo donde la mujer sea reconocida, respetada y valorada a todas las esferas sociales, políticas, empresariales y personales."

La salud ha sido un tema central durante todo el congreso, y las ponentes han abordado su impacto polifacético en las personas y las organizaciones en la mesa "La Salud y el bienestar en el entorno personal y la empresa". Esther Deltor, directora de Salud de meHRs, ha centrado su ponencia en la salud de las personas y la del planeta y el poder que tienen las organizaciones en tales ámbitos. Según Deltor, estas "tienen que ser un motor de cambio enfocado en las personas y el planeta", porque "sin la salud de una no existe la salud de la otra y estos términos se tienen que cohesionar". La directora de meHRs ha explicado también el papel de las mujeres en el sector, cómo tienen que compaginar su salud y vida empresarial con su vida personal y las cargas que supone ser una mujer.

La Dra. Ana Belén Casas, la sesión de la cual «Maternidad a los 40» ha explorado los retos y oportunidades de la maternidad tardía, ha aportado datos sobre las tendencias en fertilidad y los adelantos en reproducción asistida, incluidas técnicas como la conservación de óvulos y la donación de embriones. Casas ha afirmado que "Las organizaciones tienen que estar preparadas y adaptadas a las necesidades de las mujeres", haciendo un llamamiento a una mayor concienciación en torno a la salud y la planificación reproductivas. Según la doctora, entonces, los puestos de trabajo pueden apoyar mejor a los empleados mediante políticas flexibles y educación sanitaria.

Por otro lado, a la tabla de empresa, La presentación de Noelia García, perito judicial en PRL; «Roles de poder en la empresa», ha abordado las complejidades del liderazgo en los puestos de trabajo actuales. García ha cuestionado las jerarquías tradicionales y ha abogado por un liderazgo ético basado en la confianza, la colaboración y el rigor: "El poder muy gestionado permite que el trabajador sepa que la empresa lo respeta". Así, la perito judicial aboga por la creación de puestos de trabajo psicológicamente seguros para que no se subestime la salud mental y física de los trabajadores.

"La combinación de generaciones aporta riqueza a la empresa"

Un momento destacado de la jornada ha sido la ponencia «Convivencia generacional entre millennials y boomers en el puesto de trabajo», presentada por Mónica García, directora de RRHH de Volkswagen Group Services Spain. La sesión ha profundizado en como las diferencias generacionales pueden convertirse en puntos fuertes cuando se gestionan de manera reflexiva. Según García, "hay de haber un equilibrio en los equipos" e incluir talentos sénior y júnior, que se articulan como una complementación productiva para la empresa y por los mismos trabajadores: "es la combinación clave del éxito".

Ares Sebastia, directora de marketing del Grupo Lesseps, se ha centrado en las mujeres de la Generación Z. Su discurso ha tomado un tono reivindicativo, explicando cómo, al contrario de lo que se suele afirmar, la generación Z "no lo tiene todo más fácil", considerando la actual inflación, las tecnocracias y los incansables estímulos que reciben constantemente. Estos estímulos, según Sebastia, hacen que se "planteen muchas cosas a nivel de salud mental", y tanta presión acaba recayendo de manera más acentuada en las mujeres. Así, la directora ha concluido que "no lo tienen más fácil, lo tienen diferente".

Las personas mayores de 55 años representan ya el 30% de la población española, aportan el 25% del PIB y son responsables del 60% del gasto en consumo

La ponencia de Cèlia Hil, psicóloga y asesora en talento sénior; «Talento sénior, edadismo, economía silver… un futuro por delante» se ha convertido también en una reivindicación, pero esta vez del talento sénior. Las personas mayores de 55 años representan ya el 30% de la población española, aportan el 25% del PIB y son responsables del 60% del gasto en consumo. Sin embargo, el edadismo (la discriminación por motivos de edad) sigue presente en una sociedad dónde, a pesar de tener una de las esperanzas de vida más altas del mundo, nunca se acaba de valorar el talento silver. Hil ve la longevidad como un recurso que se puede aprovechar y, por lo tanto, como algo positivo: "Tenéis que planificar vuestra longevidad".

"A pesar de que queda camino para recorrer, ya se ha recorrido mucho"

El alcalde, Xavier Fonollosa, ha concluido el congreso destacando que tiene la suerte que el Ayuntamiento de Martorell es el único de todo el Baix Llobregat, de municipios de más de 25.000 habitantes, que cuenta con más mujeres que hombres con cargos públicos electos y ha añadido que todavía queda mucho camino para recorrer: "En términos históricos, en muy poco tiempo hemos hecho un avance muy importante y se ha de seguir, para que algún día no hayamos de hacer estas sesiones tan interesantes".

Sobre el Women 360º Congress

Desde su creación hace más de una década, el Women 360º Congress ha unido a más de 20.000 mujeres en una misión compartida para avanzar en salud, liderazgo e inclusividad. Esta primera edición en Martorell se erige como testimonio del poder de la colaboración y el potencial para el cambio transformador, inspirando a las mujeres a liderar con valentía, compasión y visión.