Una mayor asegurabilidad del riesgo climático es clave para la resistencia económica mundial: Informe Aon

El informe de Clima y Catástrofes anual de Aon revela que el 60% de los daños económicos causados por catástrofes en 2024 no estaban asegurados. Las pérdidas aseguradas alcanzaron los 145.000 millones de dólares en todo el mundo, el sexto año más costoso jamás registrado Aon plc (NYSE: AON), firma líder en servicios profesionales a nivel global, ha publicado su informe anual 2025 Climate and Catastrophe Insight Report, que identifica las tendencias mundiales de las catástrofes naturales y el clima para cuantificar el riesgo y el impacto humano de los fenómenos meteorológicos extremos en 2024.

El informe revela que las catástrofes naturales a escala mundial causaron pérdidas económicas por valor de 368.000 millones de dólares en 2024 (397.000 millones en 2023), impulsadas por los huracanes y las tormentas convectivas severas (SCS) en EE.UU. Esto supone un 14% por encima de la media del siglo XXI y el noveno año consecutivo de pérdidas superiores a los 300.000 millones de dólares.

El informe Climate and Catastrophe Insight señala varias tendencias en las pérdidas por catástrofes naturales:

Los fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes y costosos: Las pérdidas mundiales aseguradas en 2024 fueron un 54% superiores a la media del siglo XXI, cubriendo 145.000 millones de dólares de los 368.000 millones de dólares en daños (2023: 126.000 millones de dólares). A pesar de que las pérdidas aseguradas superaron con creces la media, el déficit de protección se situó en el 60% (2023: 68%), lo que representa un importante lastre financiero para comunidades, empresas y gobiernos.

Las pérdidas mundiales aseguradas en 2024 fueron un 54% superiores a la media del siglo XXI, cubriendo 145.000 millones de dólares de los 368.000 millones de dólares en daños (2023: 126.000 millones de dólares). A pesar de que las pérdidas aseguradas superaron con creces la media, el déficit de protección se situó en el 60% (2023: 68%), lo que representa un importante lastre financiero para comunidades, empresas y gobiernos. El huracán Helene fue el suceso mundial más costoso de 2024. El huracán tocó tierra en EE.UU. en septiembre y causó daños por valor de 75.000 millones de dólares y 243 víctimas mortales.

El huracán tocó tierra en EE.UU. en septiembre y causó daños por valor de 75.000 millones de dólares y 243 víctimas mortales. El crecimiento constante de las pérdidas por SCS refleja el aumento de la población, la exposición y la riqueza. En 2024 se produjeron al menos 54 siniestros en todo el mundo, cada uno de ellos con pérdidas económicas superiores a 1.000 millones de dólares, por encima de la media de 44 siniestros.

En 2024 se produjeron al menos 54 siniestros en todo el mundo, cada uno de ellos con pérdidas económicas superiores a 1.000 millones de dólares, por encima de la media de 44 siniestros. En términos climáticos, 2024 fue el año más cálido registrado. Veinte países y territorios registraron sus temperaturas más altas durante un año que vio el final de 15 meses consecutivos de temperaturas máximas mundiales, récord en agosto. El informe de Aon también muestra que con mayores medidas de resiliencia y mitigación, las economías mundiales pueden reducir los daños y la pérdida de vidas. En 2024, 18.100 personas perdieron la vida a causa de riesgos naturales, sobre todo por olas de calor e inundaciones en todo el mundo. Esta cifra es inferior a la media del siglo XXI (72.400) y puede atribuirse a la mejora de los sistemas de alerta, las previsiones meteorológicas y la planificación de la evacuación, lo que subraya el valor de contar con datos, perspectivas y análisis climáticos fiables. El informe revela que España, Brasil, EAU y Vietnam registraron sus eventos de seguros más costosos en 2024.

Consultar el informe 2025 Climate and Catastrophe Insight de Aon en el siguiente enlace.