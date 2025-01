The Now Corporation, con su filial Green Rain Solar Inc, impulsa la infraestructura de vehículos eléctricos

The Now Corporation, a través de su filial de energías renovables Green Rain Solar Inc., está realizando importantes avances en la mejora de la infraestructura para vehículos eléctricos (VE) en comunidades desfavorecidas de todo Estados Unidos. La empresa se complace en anunciar que ha completado un estudio de viabilidad de servicios públicos para su proyecto insignia en 1600 West Ridge Road en Rochester, Nueva York, despejando el camino para avanzar con los planes de instalación.





Este proyecto se ajusta a la Ley de Reducción de la Inflación, que da prioridad a las inversiones en zonas desatendidas, ofreciendo importantes créditos fiscales para iniciativas de energía limpia. Aprovechando el programa Make-Ready de Rochester Gas and Electric (RG&E), Green Rain Solar Inc. instalará cargadores rápidos de nivel 3 en el emplazamiento. Este programa compensa significativamente el coste de la infraestructura eléctrica, haciendo que los proyectos de carga de vehículos eléctricos sean más accesibles y sostenibles desde el punto de vista financiero.





Como parte de la misión más amplia de The Now Corporation, esta iniciativa pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y abordar problemas de salud como el asma, que afectan de manera desproporcionada a las comunidades desfavorecidas. El proyecto de 1600 West Ridge Road servirá de modelo para futuros esfuerzos por ampliar las opciones de transporte limpio y las soluciones energéticas sostenibles en todo el país.





The Now Corporation y Green Rain Solar Inc. mantienen su compromiso de utilizar los incentivos estatales y federales para crear una infraestructura de VE de impacto y centrada en la comunidad. Este proyecto de Rochester representa un paso importante en el avance de un transporte más limpio, la promoción de la salud pública y el apoyo a un futuro sostenible.





Sobre The Now Corporation

The Now Corporation (OTC PINK:NWPN) se ha comprometido a promover soluciones de energía limpia a través de su filial Green Rain Solar Inc. Green Rain Solar se centra en las instalaciones solares en tejados urbanos y en las soluciones energéticas conectadas a la red, centrándose en mercados con elevados costes energéticos. Mediante la combinación de tecnologías solares y de baterías de última generación, The Now Corporation se dedica a impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector de las energías renovables.





Sobre Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc, filial de The Now Corporation (OTC PINK:NWPN), es una empresa de servicios de energía solar especializada en energía solar urbana e integración en red. La empresa desarrolla proyectos solares innovadores en tejados para transformar la luz solar en energía conectada a la red, promoviendo soluciones energéticas sostenibles para zonas urbanas de alto coste.





Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene información de carácter prospectivo en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y está sujeto al puerto seguro creado por dichas secciones. Este material contiene declaraciones sobre acontecimientos futuros esperados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos e incertidumbres. Esto incluye la posibilidad de que el negocio descrito en este comunicado de prensa no pueda concluirse debido a problemas técnicos, de instalación, de permisos u otros imprevistos. Tales declaraciones de futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de The Now Corporation difieran materialmente de los aquí expresados. A excepción de lo requerido por las leyes federales de valores de EE.UU., The Now Corporation no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros, o de otra manera.