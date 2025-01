‘Armonía’, la nueva colección de tonos de cabello de los productos de coloración ZERO de Salerm Cosmetics sin amoníaco

Esta línea de coloración, sin amoníaco y con ingredientes naturales, ofrece desde tonos oscuros hasta tonos claros y luminosos que preservan la salud del cabello, ofreciendo luminosidad, brillo y suavidad Salerm Cosmetics, líder en innovación y cuidado capilar, continúa innovando y presenta su nueva colección de tonos de cabello ‘Armonía’, realizada con el revolucionario sistema de coloración ZERO. Esta colección, diseñada para quienes buscan personalización, calidad y cuidado en un solo servicio, ofrece un abanico de colores, alineándose con las últimas tendencias de belleza, tanto para acabados oscuros como para marrones y claros, proporcionando una gran versatilidad para cada tono.

La coloración ZERO de Salerm Cosmetics es mucho más que un tinte. Se trata de un tratamiento avanzado que combina color y cuidado capilar. Y es que su fórmula sin amoníaco, compuesta hasta en un 92% por ingredientes naturales y veganos, establece un nuevo estándar en sostenibilidad y protección de la fibra capilar. Además, gracias a su innovador sistema alcalinizante biodegradable, basado en el azúcar, ZERO garantiza una intensidad y duración excepcionales del color, respetando al máximo la salud del cabello.

Una coloración perfecta para una mujer moderna y versátil

La colección ‘Armonía’ destaca por su propuesta innovadora en tonos que, aunque diferentes entre sí, al ser combinados generan resultados modernos y equilibrados. Diseñada por Carla Salceda, directora de formación de VMV Cosmetic Group, y Rachel da Conceição, Global Artist del grupo, esta gama de colores está pensada para mujeres que buscan una gran personalización y un cuidado perfecto de su cabello.

Los tonos de la colección incluyen rubio oscuro marrón perlado ceniza, un tono sofisticado y natural, con matices perlados y ceniza que aportan profundidad al cabello; Ice Brown, un marrón frío que rompe con los cálidos convencionales, ofreciendo un look elegante y fresco; dorado ceniza, que es la fusión perfecta entre brillo y neutralidad, ideal para quienes buscan un toque de luz personalizado; y Clear (000), un modulador de luminosidad que intensifica el brillo de otros tonos sin alterar su esencia.

Innovación, cuidado y compromiso con la sostenibilidad

La coloración ZERO de Salerm Cosmetics garantiza la protección y el fortalecimiento del cabello gracias a sus componentes. La L-Arginina ayuda a reforzar la estructura capilar, aportando mayor cobertura y durabilidad al color; las micromoléculas de color permiten un acabado vibrante y duradero, protegiendo el cabello durante más de seis semanas; Plex Fiber Protect favorece que el cabello no se rompa hasta en un 73%, asegurando una melena fuerte y saludable. Además, la selección de siete aceites vegetales ayuda a aportar nutrición y brillo y favorecen la regeneración capilar.

Además, con ZERO, Salerm Cosmetics reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación responsable. Al incorporar ingredientes biodegradables y una formulación libre de amoníaco, la marca contribuye al cuidado del medio ambiente y responde a las demandas de un consumidor cada vez más consciente.

Con la colección ‘Armonía’ y el sistema ZERO, Salerm Cosmetics redefine la coloración capilar, ofreciendo un equilibrio perfecto entre estética, salud y sostenibilidad. Esta nueva propuesta no solo refleja las tendencias más actuales, sino que también permite a los profesionales del cabello brindar una experiencia única y personalizada a cada cliente.

Salerm Cosmetics, más de 70 de cuidado del cabello

Salerm Cosmetics se ha convertido en una marca española de referencia internacional con más de 70 años de experiencia en el sector de la peluquería y la belleza profesional. Además, su fuerte apuesta por la sostenibilidad a través de la elaboración de fórmulas orgánicas de origen natural, ha convertido a la marca en garantía de protección total de todo

tipo de cabellos para hombres y mujeres con ingredientes naturales.

Reconocida por su innovación constante, calidad y compromiso con el cuidado del cabello, la marca sigue marcando tendencia en el mercado global. Sus productos, desarrollados y fabricados en España, se distribuyen en más de 50 países, y su constante búsqueda de la excelencia ha permitido que su marca sea reconocida tanto por profesionales de la peluquería como por consumidores finales.