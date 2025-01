AdBlue Effinox, la solución de AdBlue premium que Codisoil incorpora a su catálogo de productos

AdBlue Effinox es la solución premium que limpia y evita los sedimentos en el catalizador. Una versión premium del AdBlue diseñada específicamente para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los motores diésel con tecnología SCR.

Especialmente diseñado para aquellos vehículos que trabajan con paradas frecuentes, lo cual requiere un cuidado distinto. Y es que, en estos casos, la temperatura de los gases de escape no llega al punto óptimo, por lo que la urea que contiene el AdBlue puede llegar a cristalizarse.

AdBlue Effinox ofrece una serie de ventajas clave que lo convierten en una elección destacada:

Previene la formación de sedimentos derivados de una posible cristalización de la urea.

Limpia los residuos existentes, cuidando el sistema SCR de los vehículos.

Garantiza un rendimiento más eficiente y sostenible.

Es una solución lista para usar, no requiere añadir ningún aditivo

Este nuevo producto es una respuesta a las necesidades del sector del transporte, donde la fiabilidad y el cuidado del motor son fundamentales. Como versión premium del AdBlue estándar, AdBlue Effinox no solo previene problemas técnicos, sino que refuerza la sostenibilidad en las operaciones diarias, cumpliendo con las normativas medioambientales más exigentes.

En Codisoil, apuestan por combinar innovación y responsabilidad medioambiental. Su misión es ofrecer soluciones avanzadas que no solo cuiden de los motores, sino también del planeta. AdBlue Effinox se alinea con su compromiso continuo con la sostenibilidad, aportando productos que reducen el impacto ambiental y mejoran la eficiencia operativa. Con esta apuesta, siguen apoyando a sus clientes en la transición hacia un futuro más limpio y responsable.

Se trata de una solución lista para usar, disponible en distintos envases y a granel, contando con cisternas especializadas para ello, garantizando una entrega directa y segura. Además, cumple con la normativa ISO-2224.

Para más información sobre AdBlue Effinox o para incluirlo en el próximo pedido, se puede contactar directamente con el equipo de Codisoil.