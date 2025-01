Torremolinos rescata su espíritu visionario en la presentación de su nueva estrategia turística

La localidad da a conocer su nuevo lema en un acto celebrado en la Casa de América de Madrid, en un evento presentado por Xenon Spain, en la previa de la Feria Internacional del Turismo 2025. La alcaldesa de la ciudad subraya que "con esta propuesta lo que proponemos es retomar ese espíritu visionario e incorporarlo a la nueva estrategia turística, para que volvamos a ser pioneros y vanguardistas y que el modelo de Torremolinos, como ocurrió hace seis décadas, vuelva ahora a marcar el camino" Torremolinos ha presentado hoy en la Casa de América de Madrid su nueva estrategia turística en un acto desarrollado en la previa de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que arranca este próximo miércoles 22 de enero en la capital de España. El municipio rescata su espíritu visionario para hacer frente a los nuevos retos de la industria del turismo en la presentación de su nuevo lema `Visionarios del turismo´.

La alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid, ha explicado que "cuando hablamos de un espíritu visionario, hacemos referencia a esa característica especial que hizo que un pequeño pueblo del litoral malagueño, ligado esencialmente a la pesca y a los molinos, se haya convertido en un referente internacional que este año ha vuelto a batir récord de pernoctaciones, por encima de los 5,5 millones; y también se haya vuelto a superar ampliamente el límite del millón de visitantes. Estamos cerca de los 1,2 millones de personas que han visitado Torremolinos durante 2024. Pero el lema tiene dos partes, el reconocer esa trayectoria, lo que nos ha traído hasta aquí; pero sobre todo poner en valor que ese espíritu visionario vuelve a formar parte de nuestra estrategia turística".

"Eso sí, haciendo frente a los retos de ahora: sostenibilidad, regeneración urbana, revolución estética, cultural y social. Todo junto está dando un resultado envidiable: una ciudad vibrante, inquieta, diversa, atractiva los 365 días del año", ha resaltado la regidora en un acto que ha albergado también la grabación de un podcast a cargo de Carlos Galán y Subterfuge.

En su intervención, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha puesto de relieve el potencial cultural que atesora el municipio "que cuenta con un discurso propio, una vida cultural influenciada por una comunidad diversa, la misma que convierte a nuestra ciudad en un prisma de color", ha indicado Del Cid, que ha recordado "el vínculo de Torremolinos con la Generación del 27, con un mensaje universal y el hecho de que el municipio sea sede de la revista Litoral".

La alcaldesa ha destacado algunos de los eventos culturales que se desarrollan en la ciudad a lo largo del año y que componen una agenda diferente, con hitos extraordinarios. Así, Del Cid ha hecho referencia al Pride, consolidado ya como uno de los principales del Sur de Europa o a Torremolinos Cinema, que es, por un lado, sección fija del Festival de Cine de Málaga; y un certamen cinematográfico que este año se alía con Estación Podcast, con ese espíritu rompedor, disruptivo, de hacer cosas diferentes.

Además, Del Cid ha resaltado otras citas destacadas que se celebran en la ciudad a lo largo del año como Torremolinos y Gigantes, el podcast Secador Qué Calor, el Summer Jazz, el Rockin Race Jamboree o el Canela Party.

La regidora ha hecho referencia también al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, "un espacio al que queremos darle una nueva dimensión, con muchas más actividades y eventos y en ello estamos trabajando", ha explicado.

Del Cid ha recordado que "el Origen del Paraíso se encuentra en un punto de inflexión en el que, siendo referentes internacionales en materia de turismo, queremos abanderar los retos a los que se enfrenta esta importante industria. Porque lejos de discursos fáciles y sin sustancia que alimentan la turismofobia, hay toda una identidad, una forma de ser y estar, y un tejido muy amplio que vive en torno a esta actividad. Y no me refiero solo a un sustento económico, sino a algo mucho más trascendental".

La alcaldesa ha explicado que "Torremolinos no se deja arrastrar por esos discursos vacíos y lo que propone es retomar ese espíritu visionario e incorporarlo a su estrategia turística para que volvamos a ser pioneros y vanguardistas y que el modelo turístico de Torremolinos, como ocurrió hace seis décadas, vuelva ahora a marcar el camino. Y lo haga demostrando que la sostenibilidad, la eficiencia energética, el equilibrio social; todo ello es, no solo es posible de la mano de nuestro modelo, sino que nuestro modelo, sustentado en el turismo, es el mejor aliado".