Green Rain Solar Inc. anuncia el lanzamiento de invernaderos solares autónomos

Green Rain Solar Inc, filial de The Now Corporation (OTC PINK:NWPN) y líder en energía solar urbana e integración en red, se enorgullece de anunciar el próximo lanzamiento de su primer sistema de invernadero solar autónomo Este innovador invernadero integra un sistema de riego totalmente autónomo y un suministro de batería de reserva, ofreciendo una solución sostenible para la agricultura urbana y la generación de energía renovable.

Green Rain Solar Inc. sigue desarrollando soluciones solares de vanguardia para afrontar los retos urbanos. Los nuevos invernaderos solares mejorarán la agricultura en los tejados combinando los beneficios de la vegetación con la tecnología avanzada de los paneles solares. Las investigaciones demuestran que los tejados cubiertos de vegetación prolongan su vida útil, ahorran energía y reducen la escorrentía de aguas pluviales y la contaminación atmosférica. Además, estos tejados verdes enfrían su entorno mediante la evaporación, lo que aumenta la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Al reducir los contaminantes atmosféricos y las partículas de polvo, las plantas de los tejados mejoran aún más el rendimiento de los paneles solares.

Alfredo Papadakis, consejero delegado de The Now Corporation, afirma: "Nuestros invernaderos solares están diseñados para satisfacer la demanda de vegetación de alta calidad durante todo el año y maximizar el rendimiento de la inversión para nuestros clientes. Con sistemas de acuaponía integrados, estos invernaderos optimizan el rendimiento en espacios limitados, ya sea sobre tejados comerciales o de forma independiente en entornos con escasez de agua. Funcionan totalmente con energía solar, lo que reduce los costes de los servicios públicos y genera oportunidades de crecimiento continuo para los usuarios".

Impacto y visión comunitarios

El proyecto también está en consonancia con el compromiso de Green Rain Solar con la responsabilidad social. Al transformar espacios urbanos infrautilizados en invernaderos que funcionan con energía solar, la empresa hace frente a la falta de acceso a productos locales, frescos y ecológicos en los centros urbanos. Estas granjas sostenibles serán un recurso vital para mejorar la salud pública y el bienestar en las zonas urbanas.

Papadakis añadió:

"Estamos encantados de redefinir la agricultura urbana con una solución sostenible que satisface las necesidades energéticas y de producción de alimentos. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la consecución de un doble beneficio para nuestras comunidades -proporcionar energía limpia y productos frescos, al tiempo que se abordan los retos críticos en las zonas urbanas de alto coste energético".

Green Rain Solar Inc. sigue centrada en soluciones innovadoras para maximizar la eficiencia y la sostenibilidad de los entornos urbanos. La empresa invita a accionistas y partes interesadas a unirse a este viaje de transformación e innovación.

Sobre Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc, filial de The Now Corporation (OTC:NWPN), es una empresa de servicios de energía solar especializada en energía solar urbana e integración en red. La empresa desarrolla proyectos solares innovadores en tejados para transformar la luz solar en energía conectada a la red, promoviendo soluciones energéticas sostenibles para zonas urbanas de alto coste.

Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene información de carácter prospectivo en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y está sujeto al puerto seguro creado por dichas secciones. Este material contiene declaraciones sobre acontecimientos futuros esperados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos e incertidumbres. Esto incluye la posibilidad de que el negocio descrito en este comunicado de prensa no pueda concluirse debido a problemas técnicos, de instalación, de permisos u otros imprevistos. Tales declaraciones de futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de The Now Corporation difieran materialmente de los aquí expresados. A excepción de lo requerido por las leyes federales de valores de EE.UU., The Now Corporation no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros, o de otra manera.