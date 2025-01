Barcelona y España lideran la innovación global en ciencia cuántica y democracia

Este mes, Barcelona no solo es un centro de ideas, sino el epicentro de una posible revolución científica en democracia. El proyecto European City Squared (EC²), financiado por el programa Horizon Europe de la Comisión Europea, está redefiniendo el futuro de la gobernanza al combinar física cuántica, inteligencia artificial y ciencia computacional social para transformar los sistemas de toma de decisiones colectivas.

Liderado por un equipo internacional de primer nivel, el proyecto cuenta con la participación de los politólogos Josep Colomer y Rafael Hortalà-Vallvé, ambos originarios de Barcelona. Colomer, reconocido como uno de los teóricos políticos españoles más influyentes, ha regresado a Barcelona como profesor asociado del European Institute of Science in Management (EISM) para contribuir a la iniciativa. Por su parte, Hortalà-Vallvé, especialista en teoría de la elección social y democracia, aporta su experiencia en la London School of Economics para diseñar nuevos modelos de gobernanza adaptados a los desafíos del siglo XXI.

Un avance científico en la toma de decisiones El corazón del proyecto EC² radica en una nueva forma de entender la gobernanza, inspirada en la física fundamental y la inteligencia artificial. A través de modelos avanzados basados en mecánica cuántica, simulaciones de agentes y espacios de decisión de alta dimensionalidad, EC² busca resolver problemas históricos en la democracia, como la agregación de preferencias, la equidad y la coherencia en la toma de decisiones colectivas.

Uno de los pilares del proyecto es el desarrollo de simulaciones innovadoras basadas en modelos de agentes, tanto clásicos como cuánticos, que permitirán experimentar con nuevos esquemas democráticos antes de su implementación en el mundo real. Estas simulaciones ofrecerán nuevas formas de analizar y optimizar la participación ciudadana y la toma de decisiones políticas, aprovechando el potencial de los sistemas cuánticos para mejorar la representación y la gobernabilidad.

Los sistemas de votación tradicionales tienden a simplificar y tratar por igual todas las preferencias humanas, asumiendo que todas las personas tienen la misma intensidad en sus valores e ideales. EC² propone un enfoque radicalmente diferente, utilizando principios como la entrelazación, la superposición y la probabilidad cuántica para crear modelos más flexibles e inclusivos.

“Nos estamos preguntando si los principios fundamentales de la mecánica cuántica—y de la propia naturaleza—pueden ayudarnos a diseñar sistemas de gobernanza más justos y eficientes. Parece que existe la posibilidad,” explica Luis Razo, director ejecutivo de EISM y coordinador científico del proyecto.

Los mayores retos éticos y políticos de la democracia Uno de los desafíos más complejos que EC² busca abordar es cómo agregar las preferencias individuales en democracias a gran escala. La teoría clásica de la elección social lleva siglos debatiendo cómo convertir opiniones individuales en decisiones colectivas justas y funcionales—un reto que no solo afecta a la democracia, sino también al desarrollo de inteligencia artificial y algoritmos de decisión automatizados.

Aplicando probabilidad cuántica y modelos computacionales avanzados, EC² investiga formas de superar las limitaciones matemáticas de los sistemas de votación tradicionales, logrando modelos más representativos y escalables.

Más allá de los avances matemáticos, el proyecto también se enfrenta a grandes dilemas éticos: ¿Quién decide qué valores deben ser integrados en los sistemas de gobernanza del futuro? ¿Cómo pueden los sistemas de toma de decisiones adaptarse a la diversidad humana sin caer en sesgos ni manipulaciones?

Estas cuestiones están en el núcleo del debate sobre inteligencia artificial y democracia, ya que cualquier sistema de gobernanza del futuro debe equilibrar la representación de múltiples perspectivas sin perder legitimidad ni eficacia.

Pruebas piloto en Dinamarca y Suiza Las simulaciones de EC² serán probadas en escenarios reales en Dinamarca y Suiza, donde se evaluará su capacidad para mejorar la gobernanza y la toma de decisiones colectivas. Concretamente, los modelos computacionales serán aplicados en Aarhus y Basilea, dos ciudades reconocidas por su apuesta por la innovación democrática.

Estos experimentos permitirán medir si los modelos híbridos cuántico-clásicos pueden optimizar la participación ciudadana, mejorar la representatividad y hacer que la toma de decisiones sea más eficiente. La combinación de simulación computacional y aplicación práctica es lo que hace de EC² un proyecto único y pionero.

Barcelona: el epicentro global de la investigación en gobernanza cuántica Que Barcelona sea la sede de EC² no es casualidad. La ciudad ha sido históricamente un centro de innovación científica y política, desde las contribuciones de Ramon Llull, pionero de la lógica computacional y la teoría del voto, hasta las investigaciones más recientes en inteligencia artificial y computación cuántica en el Barcelona Supercomputing Center.

Con el apoyo de Aarhus University, QuantumBasel, Bar Ilan University y una red de instituciones de investigación europeas, EC² tiene el potencial de redefinir el futuro de la democracia a través de su enfoque científico y experimental.

“Estamos en una posición única para aportar un valor significativo a Europa y al mundo con este proyecto,” afirmó Kristoffer L. Nieblo, director del Centro de Computación Humanística de la Universidad de Aarhus y coordinador administrativo de EC².

El futuro de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la democracia empieza ahora Durante los próximos tres años, EC² llevará a cabo simulaciones a gran escala, consultas públicas y una intensa colaboración interdisciplinaria para diseñar el futuro de la democracia. El proyecto espera culminar con el desarrollo de herramientas de gobernanza basadas en inteligencia artificial y computación cuántica, proporcionando un modelo escalable para que los gobiernos del mundo puedan integrar los últimos avances científicos en la toma de decisiones.

Para más información sobre el proyecto European City Squared, actualizaciones sobre la investigación y oportunidades de colaboración, visitar www.eurocity2.eu.

Contacto:

Luis Razo Bravo, PhD

Research and Executive Director

European Institute of Science in Management

eism.eu

l.razo@eism.eu