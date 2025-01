Mary Kay lanza Dúo Luminosidad Máxima, un sérum y un potenciador que, juntos, mejoran sus resultados

Famosos por sus concentraciones de ingredientes activos, su capacidad para penetrar profundamente en la piel, y su eficacia demostrada, el uso de los sérums y potenciadores en las rutinas del cuidado de la piel está siendo una de las tendencias en auge del momento Mientras que los sérums ofrecen múltiples beneficios con ingredientes botánicos y extractos esenciales, los potenciadores están diseñados para enfocarse en soluciones específicas del cuidado de la piel, con una alta concentración de ingredientes eficaces.

Mary Kay, Marca Nº1 de Venta Directa de Cuidado de la Piel y Cosméticos de Color en el Mundo1, lleva años invirtiendo en investigación y desarrollo para crear fórmulas innovadoras que no solo mejoren la apariencia de la piel, sino que también promuevan su salud a largo plazo.

De este propósito nace el Dúo Luminosidad Máxima, un sérum y un potenciador que, juntos, mejoran sus resultados. En tan solo 4 semanas se notará una piel más radiante y con un tono más uniforme Se ha demostrado además que la combinación exclusiva de niacinamida que contiene el Potenciador Ferúlico+Niacinamida Iluminador Mary Kay Clinical Solutions™ y la del patentado extracto de judía blanca del Sérum Regenerador C+E TimeWise®, es capaz de aumentar la luminosidad visible de la piel un 42% más al usarlos juntos en comparación a utilizarlos por separado.

Tecnología glow 3-2-1

Con esta potente combinación del Potenciador Ferúlico+Niacinamida Iluminador Mary Kay Clinical Solutions™ y el Sérum Regenerador C+E TimeWise® nace la exclusiva Tecnología Glow 3-2-1, una potente combinación de ingredientes compuesta por:

- 3 fuentes de vitamina C: vitamina C pura, extracto de fruta Amla y un derivado de la vitamina C que mejora su absorción.

- 2 potentes iluminadores: ácido ferúlico y niacinamida.

- 1 tecnología de ingredientes patentada: el extracto de judía blanca, que pertenece al grupo de aminoácidos vegetales y que fue descubierto e identificado por su eficacia iluminadora.

¿Cómo aplicar el Dúo Luminosidad Máxima?

Explican cómo hacerlo para lucir más radiante y con un tono uniforme en tan solo 4 semanas:

• Primero aplicar el Potenciador Ferúlico + Niacinamida Iluminador Mary Kay Clinical Solutions™. Utilizar el sistema de goteo y dejar que caigan de 3 a 4 gotas en la mano y aplicarlas en el rostro. "¿Sabías que los potenciadores son soluciones especializadas que combinan dosis altamente potentes de ingredientes con beneficios dermocosméticos para la piel?, de ahí que solo necesites unas gotas para conseguir resultados".

• Segundo, aplicar el Sérum Regenerador C+E TimeWise®, mañana y noche antes del hidratante habitual. Su combinación de vitaminas C y E crea una interacción dinámica que potencia los efectos antioxidantes y defiende la piel del envejecimiento prematuro, ayudándote a reafirmar, iluminar y proteger la piel.