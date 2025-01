VPS España lidera la lucha contra el auge de robos en obras con su sistema de seguridad inteligente

Los hurtos en sitios de construcción alcanzan cifras récord año tras año, mientras los sistemas de seguridad multicapa y la tecnología avanzada se consolidan como la única solución capaz de plantar cara a este tipo de delitos y mitigar así pérdidas millonarias. Las soluciones VPS están diseñadas para mitigar riesgos, proteger materiales y puntos de acceso, combinando tecnología de vanguardia con un sistema autónomo adaptable a cualquier entorno Las obras de construcciones no están libres de robos. De hecho, se trata de uno de los sectores más castigados. En los últimos años, este tipo de delitos ha experimentado un aumento alarmante en toda España, con un incremento del 67% desde la pandemia. Según datos del Ministerio del Interior, entre 2021 y 2022, los hurtos en obras aumentaron más de un 51%, cifras que reflejan una tendencia creciente en estos delitos. Este repunte ha superado los niveles previos al confinamiento, y muchas incidencias no se denuncian, lo que sugiere que las cifras reales podrían ser aún mayores.

Este tipo de delitos tiene un impacto devastador en la industria, causando no solo pérdidas económicas, sino también retrasos en los proyectos, daños materiales y un entorno laboral inseguro. Las soluciones tradicionales, como la vigilancia física, han demostrado ser insuficientes, costosas y, en algunos casos, inviables desde un punto de vista legal. La situación exige un cambio radical: la adopción de tecnologías avanzadas que garanticen una seguridad eficaz y accesible.

Estableciendo un nuevo estándar de seguridad en el sector de la construcción

Con más de 30 años de experiencia, el Grupo VPS ha liderado esta transformación al ofrecer soluciones tecnológicas diseñadas específicamente para la protección de activos temporales. Sus soluciones combinan innovación, flexibilidad y un enfoque integral que responde a las complejas demandas de proyectos de construcción y energías renovables.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentra el Safer Pod S1, un sistema de seguridad autónomo y modular que ha sido diseñado para adaptarse a cualquier entorno y necesidad. Este dispositivo supone la culminación de años de ingeniería y conocimiento en el sector. Basado en la tecnología AJAX, uno de los principales fabricantes de hardware y software de detección de intrusión, cuenta con dos modelos lanzados hasta la actualidad, el Safer Pod S1 y el Safer Pod S4, cuyas características abarcan cualquier eventual necesidad en cualquier entorno.

El modelo S1, modular y autónomo gracias a su panel solar, destaca por su fácil transporte e instalación, y su flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades. Además, puede conectarse con hasta 200 dispositivos y ofrece una detección avanzada mediante fotodetectores de última generación, gestionados por un hub central y complementados con una sirena lumínica-acústica de 120 dB.

La versión S4, aun en expansión, incorpora capacidades tanto térmicas como de CCTV, con hasta cuatro cámaras de videovigilancia de doble espectro, ópticas de 4 MP y un alcance de 150 metros. Esto permite el reconocimiento y filtrado de personas y vehículos, lo que la hace ideal para la supervisión de grandes infraestructuras.

Clientes de renombre, como ID Energy Group, uno de los principales actores en el desarrollo de proyectos en energías renovables y responsable de una gran cantidad de instalaciones fotovoltaicas tanto en el ámbito nacional como europeo, avalan esta tecnología. José, jefe de obra de una planta de autoconsumo de ID Energy Group en la provincia de Toledo, comenta: "El Safer Pod S1 ha resuelto una gran preocupación por el robo de material durante la construcción de plantas solares. Desde bobinas de cobre hasta materiales diversos y contenedores, todo necesita protección desde el primer día. El sistema también vigila las zonas de acceso, todo conectado a la Central Receptora de Alarmas y gestionado desde la app por el encargado de obra. Es una maravilla". En cuanto a la comparación con métodos de vigilancia más tradicionales, como la vigilancia humana, añade: "Es mucho más económico y, para mí, más fiable".

La seguridad como concepto integral: el único enfoque capaz de abordar una amenaza creciente

La comprensión de la protección para VPS implica la monitorización constante de los activos a lo largo de su ciclo de vida. En el proyecto realizado en Toledo con ID Energy Group, VPS España no solo asumió la seguridad de la instalación durante su fase constructiva, sino que también desarrolló una solución integral para el propietario del terreno mediante un sistema de CCTV cableado y gestionado por la propia seguridad del cliente. De esta forma, VPS no solo protegió los bienes sensibles durante la instalación, sino que también diseñó y proyectó la solución, ofreciendo un presupuesto ajustado y ejecutando la puesta en marcha y configuración del sistema.

"Contar con un solo proveedor de seguridad tiene un gran valor. En primer lugar, la solución resulta completamente integrada, asegurando la protección de la obra en todo momento. Y en segundo lugar, ha supuesto un ahorro considerable al evitar la necesidad de recurrir a dos contratistas distintos", destacan desde ID Energy Group sobre el liderazgo de VPS en el ámbito de seguridad en un proyecto de la magnitud de una planta solar. "Las necesidades son diversas, y VPS proporciona la tranquilidad necesaria".

Carlos Arimón, director general de VPS España, subraya: "En VPS España, la misión es proporcionar soluciones integrales que ofrezcan seguridad y tranquilidad al cliente. Los robos en la construcción siguen siendo un desafío significativo, con repercusiones económicas y operativas considerables. Frente a esta realidad, VPS España está transformando la seguridad temporal con sistemas innovadores y eficaces que no solo previenen pérdidas, sino que también optimizan los costes. Las soluciones convencionales han quedado obsoletas, y es por eso que las empresas deben recurrir a expertos con una trayectoria sólida para asegurar la protección y el éxito de sus proyectos".