KEVIN ROLDÁN lanza "LEWANDOWSKI", su nuevo hit inspirado en el icono del fútbol

Su nueva canción titulada "LEWANDOWSKI" ha salido este 16 de enero. Este tema surge como homenaje al reconocido futbolista polaco Robert Lewandowski KEVIN ROLDÁN, uno de los referentes más destacados del reggaetón y la música urbana en América Latina, sorprende nuevamente a sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción titulada "LEWANDOWSKI" que ha salido este 16 de enero. Este tema surge como homenaje al reconocido futbolista polaco Robert Lewandowski, quien recientemente reveló que KEVIN ROLDÁN es uno de sus artistas más escuchados en Spotify durante el último año.

El inesperado vínculo entre el cantante colombiano y el astro del fútbol fue motivo de revuelo en redes sociales, y no tardó en convertirse en una oportunidad única para unir dos mundos: la música y el deporte. Inspirado por este reconocimiento, KEVIN ROLDÁN creó un tema que promete conquistar pistas de baile y las playlists globales.

Durante su última visita a España en noviembre de 2024 donde consiguió colgar el SOLD OUT en todas las presentaciones que hizo, KR tuvo tiempo de pasar por varios programas de alcance nacional como "Radio Marca" o "El Chiringuito" donde presentó su canción TBC y pudo contar su versión sobre su mediática actuación en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, además de empapelar la ciudad de Madrid con inmensos carteles en la línea de metro donde cientos de fanáticos corrían para hacerse una foto y así poder conocer al ídolo colombiano en un Meet & Greet organizado por el mismo.

Lo que sí está claro es que las canciones de KEVIN ROLDÁN tienen el don de captar la atención de los astros deportivos, convirtiendo la música del artista colombiano en un punto en común entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el poder de la música es ilimitado.

Este 2025 viene cargado de trabajo para KR, que aún no ha anunciado gira, pero ya cuenta con varios lanzamientos, por lo que de seguro se le podrá ver nuevamente en la madre patria llenando sus conciertos como siempre suele hacerlo.