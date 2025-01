Las matemáticas son humanidades

Buenos días, me llamo Jose María Royo y me pongo en contacto con ustedes para denunciar una grave injusticia que he sufrido por parte del Ayuntamiento de Aldaia, el cual me ha cesado como funcionario interino que llevaba ejerciendo desde 2014 sin percibir ninguna compensación por finiquito. Un cese que, por cierto, llega a poco de haber perdido la vivienda y un coche en la DANA del 29 de octubre. Pongo un poco en contexto el cese, ya que es una larga historia.