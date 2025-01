Los SATE instalados por Sto en España permiten un ahorro anual de 20.000 toneladas de CO2

Sto Ibérica celebra su 20º aniversario en el mercado español con más de 2 millones de m2 de superficie SATE aplicados Sto Ibérica, filial de la multinacional alemana especializada en la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, celebra su 20º aniversario en el mercado español como uno de los principales referentes en el sector de la construcción sostenible. Durante estas dos décadas, la compañía ha contribuido significativamente a la reducción de la huella de carbono en España, gracias a la instalación de más de 2 millones de m2 en superficie SATE (sistema de aislamiento térmico exterior), cuya aplicación contribuye anualmente a un ahorro de 20.000 toneladas de CO2 en edificios calefactados con gasóleo, y de 13.680 toneladas en construcciones que se calientan con gas. Un logro clave para la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta que la industria de la construcción representa casi el 40% de las emisiones globales de CO2, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Su posición destacada como fabricante número uno a nivel mundial de sistemas de aislamiento térmico exterior, junto a otros factores diferenciales como la provisión de soluciones durante todo el proceso constructivo, una política de venta directa y su apuesta por el desarrollo tecnológico en el diseño de hábitats sostenibles, han impulsado, año tras año, su presencia en España. En los últimos cinco años, su cifra de ventas ha crecido exponencialmente, siendo España uno de los mercados con mayor proyección de crecimiento para la compañía.

"España cuenta con uno de los parques inmobiliarios más envejecidos de Europa. Por ello, es imprescindible que, junto al impulso de nuevas edificaciones sostenibles, sigamos dando pasos hacia adelante para disminuir las emisiones en los edificios ya construidos; tiene los recursos al lcance y se debe aprovecharlos. El ahorro conseguido con los sistemas de aislamiento es un ejemplo de lo que se puede lograr con soluciones innovadoras. El compromiso de Sto de ‘Construir con conciencia’ es firme y quiere seguir marcando las pautas del mercado 20 años más, tanto a través de sus productos como a nivel de empresa, compensando nuestras emisiones de carbono", indica José Almagro, director general de Sto Ibérica.

Más de 1000 proyectos arquitectónicos en España

Desde su llegada a la península en 2004, Sto se ha hecho un hueco en la industria mediante la comercialización de StoTherm, sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE), y StoVentec, soluciones de fachada ventilada. También gracias al resto de su cartera de productos y servicios, compuesta por sistemas de acondicionamiento acústico, liderados por StoSilent, una gran variedad de pinturas libres de disolventes y plastificantes (StoColor), o su gama de revestimientos para exterior e interior, entre otros.

En total, ha participado en más de 1000 proyectos arquitectónicos en España. Entre las más recientes, se encuentran: MXM Aragón, Centro Interpretativo Angra do Heroísmo de las Islas Azores, Ayuntamiento de Trofa, Desde 1911, 55 Viv. de Vallecas, Finca Artabria.

La innovación, principal palanca para seguir creciendo en España

Para conseguir sus objetivos de crecimiento, la compañía continuará apostando por la innovación constante. Para ello, cuenta con un departamento de I+D compuesto por más de 160 empleados ubicados en todo el mundo, que busca mejorar continuamente los productos existentes y crear nuevas soluciones que revolucionen el mercado.

En España, las últimas innovaciones lanzadas han sido el SATE StoTherm AimS, el primer sistema de aislamiento térmico exterior del mercado con revestimientos que incorporan en sus formulaciones materias primas renovables y regenerables en la naturaleza, StoVentec Photovoltaics Inlay, fachada ventilada con generación integrada de electricidad verde gracias a sus módulos fotovoltaicos integrados, o StoSilent Distance C, solución de acondicionamiento acústico suspendido encolado para superficies planas y sin juntas. El año pasado también optimizó su sistema StoColor, gama de pinturas para superficies de exterior e interior que incluye ahora más de 1.000 colores adicionales en su paleta, 225 de ellos diseñados específicamente para interiores.

Este año, la estrategia de innovación de la compañía se enfocará, principalmente, en continuar impulsando su SATE StoTherm en todas sus variables. Por ejemplo, recientemente ha lanzado un prototipo TOP de StoTherm Vario, que incluye como componentes principales cinco soluciones que, integradas en este único sistema, ofrecen las mejores ventajas en cuanto a calidad y ahorro de costes y tiempos: Sto-Turbofix, Sto-Panel Top32 MH, StoLevell Uni o StoLevell Duo Plus y StoSilco.

Hace unas semanas, Sto hizo el lanzamiento de uno de sus revocos estrella, StoSignature, solución única y con una amplia libertad de diseños y combinaciones para crear fachadas únicas.

"En un sector como la construcción, innovar es clave para afrontar los desafíos del futuro. La sostenibilidad, la funcionalidad y la estética deben ir de la mano a la hora de desarrollar nuevas soluciones constructivas, y solo a través de la innovación es posible crear productos que respondan a estas tres necesidades de forma equilibrada. Sto que su capacidad para seguir avanzando en estos aspectos marca la diferencia, tanto para el cliente final como para el medio ambiente. Cuenta con más de 200 patentes y numerosos premios que lo avalan", concluye el director general de Sto Ibérica.