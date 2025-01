Economía circular en acción, el compromiso de ACS Recycling con la sostenibilidad

SCPmedical, empresa líder en el sector de diagnóstico por imagen, ofrece actualmente la I-Vision- Plus HELIUM FREE 1.5T, un equipo de resonancia magnética desarrollado por WDM que destaca por su eficiencia, rapidez en el diagnóstico, accesibilidad y diseño orientado a la comodidad del profesional sanitario y del paciente, NO lleva Helio lo que permite tener un coste de Mantenimiento muy reducido a las RMI convencionales, es la tecnología del futuro en RMI. i-Vision- Plus: tecnología avanzada, rapidez de diagnóstico y bajo coste La i-Vision Plus La Generación V es una resonancia magnética sin helio, con un enfriamiento económico, tiene menos riesgo, reduce el tiempo y el costo de instalación, mejora la calidad de las imágenes y reduce el costo de mantenimiento.