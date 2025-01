Acerca de la memoria democrática

Con motivo de los actos con los que en este año el actual Gobierno quiere recordar la muerte del golpista y dictador Francisco Franco, viene a cuento recordar lo ocurrido en el año 2022, siendo yo por aquel entonces presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. Lo acaecido explica la no participación del Partido Popular en los actos que fomentan la Memoria Democrática.

Lo que ocurrió fue que el martes 12 de julio estaba yo en Valencia en el ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS, PROYECTO EDUCATIVO MEMORIA Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO, organizado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Estaba allí, invitado a ese encuentro junto a víctimas del terrorismo, estudiantes, docentes y representantes institucionales porque nuestra Asociación habíamos participado a lo largo del curso académico en los “Testimonios en las Aulas”.

A eso de media mañana, recibí un WhatsApp de Ana Vázquez, responsable de Interior de la dirección del Partido Popular, invitándome a una reunión con todas las asociaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el jueves 14 a las 11h. en la segunda planta del Congreso de los Diputados. Le respondí que ese día y a esa hora ya lo tenía comprometido y que no podía asistir. Me volvió a escribir hablándome la importancia de dicha reunión. Le respondí que estaba abierto a reunirme con Feijóo en otro momento que los dos pudiésemos. Le pregunté también que cuál era el orden del día o el motivo de dicha reunión; no obtuve respuesta.

A los dos días me enteré por la prensa del motivo de la reunión a la que me había convocado, a la que no asistí y a la que sí asistieron otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. El motivo era que las víctimas del terrorismo se opusieran a la Ley de Memoria Democrática que se debatía ese mismo día en el Congreso. Feijóo quiso enfrentar a las víctimas del franquismo con las víctimas del terrorismo.

Por desgracia para mí (para nada lo tengo a bien), yo soy víctima del franquismo y víctima del terrorismo. Pasé por las cárceles de Franco por luchar contra la dictadura franquista para traer la democracia a este país y tengo un hijo asesinado por terroristas yihadistas el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Considero que fue malintencionada la encerrona preparada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convocándome a esa reunión sin un orden del día y con sólo dos días de antelación.

Como he dicho al principio, este hecho ilustra bastante bien, en mi opinión, la postura del Partido Popular respecto a la Memoria Democrática.