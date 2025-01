Champions Oncology mejora su cartera de servicios bioanalíticos clínicos con nueva tecnología y liderazgo adicional

La empresa ha logrado la ampliación de capacidades gracias a la integración de citómetros de flujo Cytek Aurora gobales y el nombramiento de Troy Tremaine para liderar la Estrategia Comercial Bioanalítica Champions Oncology, Inc. (NASDAQ:CSBR), una organización líder en investigación oncológica basada en tecnología con servicios de pruebas especializadas, se complace en anunciar avances significativos en su cartera de servicios bioanalíticos, en concreto, la ampliación de sus capacidades con la integración de múltiples citómetros de flujo Cytek Aurora globales y el nombramiento de Troy Tremaine, MBA, para encabezar la Estrategia Comercial Bioanalítica.

La incorporación de los instrumentos Cytek Aurora eleva la oferta de servicios de Champions, basándose en sus ya competitivas capacidades de citometría de flujo espectral y convencional. La inversión continuada en esta cartera de servicios clínicos permitirá a Champions servir mejor a sus clientes ofreciendo una mayor profundidad a través de análisis espectrales de mayor complejidad. Champions también se complace en dar la bienvenida a Troy Tremaine, que dirigirá la estrategia comercial de esta creciente vertical de negocio. Como líder experimentado en este campo, Troy aporta décadas de experiencia en liderazgo comercial dentro del espacio preclínico y bioanalítico, a través de múltiples áreas terapéuticas.

"Estamos encantados con las inversiones que estamos haciendo en nuestra oferta de Servicios Bioanalíticos", ha afirmado Ronnie Morris, CEO de Champions Oncology.

"Los instrumentos Cytek Aurora mejorarán nuestra competitividad a medida que continuamos expandiéndonos en este gran mercado. También estamos muy contentos de que Troy se una a nuestro equipo. Su amplio historial de éxitos en este campo será muy valioso a medida que hacemos crecer este negocio", ha concluido.

Acerca de Champions Oncology

Champions Oncology es un proveedor mundial de servicios de investigación preclínica y clínica que ofrece soluciones integrales de I+D en oncología a organizaciones biofarmacéuticas.

Con el mayor y más anotado banco de xenoinjertos derivados de pacientes (PDX) clínicamente relevantes y modelos de neoplasias hematológicas primarias, Champions ofrece datos innovadores de la más alta calidad a través de plataformas in vivo y ex vivo patentadas.

A través de su amplia cartera de plataformas bioanalíticas de vanguardia, su innovadora plataforma y análisis de datos y su excelencia científica, Champions hace posible el avance de programas preclínicos y clínicos de descubrimiento y desarrollo de fármacos oncológicos en todo el mundo.

Para más información, visitar www.ChampionsOncology.com.