AleaSoft: El nuevo mercado de capacidad, clave para el despliegue de baterías en España

El nuevo mercado de capacidad busca garantizar la seguridad del suministro eléctrico y fomentar el desarrollo de tecnologías clave como las baterías. Este mercado ofrece una fuente de ingresos estable para proyectos de almacenamiento energético, esenciales para la transición hacia un sistema más renovable y flexible. El mercado de capacidad se perfila como una herramienta imprescindible para atraer inversión y acelerar la integración de baterías en el sistema eléctrico Un mercado de capacidad para el sistema eléctrico peninsular

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha abierto a consulta pública una propuesta para establecer un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Este mecanismo tiene como objetivo garantizar la seguridad del suministro y promover inversiones en tecnologías que aporten firmeza y flexibilidad al sistema, como el almacenamiento energético y la gestión de la demanda.

El mercado permitirá la participación de instalaciones de generación, almacenamiento y consumidores, incluyendo agregadores de demanda. Estos actores recibirán una retribución por su disponibilidad para inyectar electricidad o reducir el consumo cuando sea necesario.

La propuesta del MITECO contempla tres tipos de subastas diseñadas para cubrir distintas necesidades del sistema eléctrico. En primer lugar, la subasta principal se enfocará en instalaciones existentes y nuevos proyectos que comenzarán a prestar servicio en un plazo de hasta cinco años desde su adjudicación, con una duración del servicio que variará entre uno y quince años, dependiendo de la tecnología. Además, la subasta de ajuste anual estará destinada a instalaciones en operación, con un período de prestación de doce meses, para atender necesidades coyunturales del sistema. Por último, la subasta transitoria garantizará la firmeza del sistema hasta la entrada en funcionamiento de los servicios adjudicados en las subastas principales, con una duración anual.

Las instalaciones generadoras que participen no podrán emitir más de 550 gramos de CO2 por kWh y deberán cumplir con los requisitos de firmeza y flexibilidad establecidos en cada convocatoria. Las nuevas inversiones estarán limitadas a tecnologías renovables, almacenamiento o gestión de la demanda.

La pieza final para el revenue stack de las baterías

La implementación del nuevo mercado de capacidad en España es fundamental para el desarrollo y despliegue acelerado de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías en el sistema eléctrico. En un contexto de creciente integración de energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica, las baterías desempeñan un papel crítico al proporcionar flexibilidad, almacenamiento y respaldo en los momentos en que la producción renovable no puede cubrir la demanda.

Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos ha enfrentado importantes desafíos financieros debido a la incertidumbre de los ingresos procedentes de los mercados de energía y servicios de ajustes. En este contexto, la calidad y la fiabilidad de las previsiones de ingresos juegan un papel crucial para garantizar la viabilidad de los proyectos de baterías. Estas previsiones deben ser lo suficientemente detalladas y precisas para reflejar los flujos de ingresos potenciales, incluyendo los ingresos por capacidad, los mercados spot y los servicios de ajuste. Para que un proyecto de baterías obtenga financiamiento, los financiadores necesitan tener plena confianza en estas proyecciones, ya que la predictibilidad de los ingresos es fundamental para mitigar riesgos y garantizar retornos adecuados. Un modelo financiero sólido y basado en previsiones creíbles puede marcar la diferencia entre un proyecto que atrae capital y uno que no logra materializarse, especialmente en un mercado que aún está en fase de maduración.

El nuevo mercado de capacidad ofrece una solución clave al proporcionar una fuente de ingresos estable y predecible que mejora significativamente la viabilidad económica de las baterías. Tanto en proyectos stand-alone como en aquellos hibridados con plantas renovables, los ingresos por capacidad se integrarán como un pilar esencial en los modelos financieros.

Con este mecanismo, España avanza en la dirección correcta para superar las barreras que han limitado el despliegue de las baterías, fomentando la inversión privada en proyectos que, además de ser rentables, son indispensables para alcanzar los objetivos de descarbonización en la transición energética.

Los mercados de capacidad en Europa

Este mercado de capacidad en España se alinea con las prácticas europeas, donde los mecanismos de capacidad han demostrado ser esenciales para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en un sistema cada vez más dominado por fuentes renovables intermitentes. En varios países de la Unión Europea, como Francia, Reino Unido e Italia, estos mecanismos se han convertido en pilares estructurales del mercado eléctrico, incentivando la inversión en tecnologías que proporcionan flexibilidad y respaldo al sistema. Estos mercados también han evolucionado para cumplir con las normativas de la Comisión Europea, que exigen compatibilidad con los objetivos climáticos, fomentando tecnologías bajas en carbono como almacenamiento energético, gestión de la demanda y generación renovable. Al adoptar este enfoque, España busca no solo garantizar la seguridad del suministro, sino también atraer inversiones en tecnologías innovadoras y sostenibles que fortalezcan la transición energética y aseguren la competitividad de su mercado eléctrico en el ámbito europeo.

Servicios de AleaSoft Energy Forecasting de previsiones de ingresos para proyectos de baterías

AleaSoft Energy Forecasting proporciona previsiones de largo plazo de ingresos para proyectos de baterías. Además, ofrece la posibilidad de integrar estas previsiones dentro de un modelo financiero. Este modelo permite evaluar la viabilidad económica del proyecto al considerar tanto los ingresos previstos como los costos asociados, incluyendo el CAPEX, OPEX y la amortización de la inversión. Las previsiones incluyen el desglose de ingresos por arbitraje de precios en los mercados diarios e intradiarios, servicios de ajuste y mercado de capacidad, ofreciendo una visión completa y detallada de las distintas fuentes de rentabilidad del proyecto. Al incorporar las previsiones en el modelo financiero, desarrolladores e inversores pueden analizar escenarios, calcular indicadores clave como la TIR (Tasa Interna de Retorno) y período de retorno, y tomar decisiones informadas con mayor confianza. Este enfoque garantiza que todos los aspectos económicos del proyecto estén respaldados por datos sólidos y previsiones fiables, esenciales para atraer financiamiento y maximizar la rentabilidad del proyecto.