Revitalize Ovario de Equipo Juana Crespo, el tratamiento que aumenta un 90% la probabilidad de embarazo

La edad media de la maternidad en España es de 33,1 años, siendo el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de niños nacidos por madres mayores de 40 años. Revitalize Ovario logra un 90% de probabilidad de embarazo en mujeres de 40 a 42 años con pronóstico reproductivo muy desfavorable Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la situación demográfica de España muestra una pirámide poblacional invertida, con un crecimiento vegetativo negativo en 2023, es decir, hubo más muertes que nacimientos, con una diferencia de 113.590 personas.

Asimismo, el retraso de la maternidad es una tendencia que no deja de crecer. La edad media de la maternidad en España es de 33,1 años, y el país lidera la Unión Europea en el porcentaje de nacimientos de madres mayores de 40 años, una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos 20 años.

Envejecimiento reproductivo y envejecimiento físico son asincrónicos

Pero, la realidad es que, por mucho que la esperanza de vida de las españolas haya aumentado hasta superar los 86 años, la edad reproductiva de la mujer es la misma que la que "era para nuestras madres y abuelas", es decir, la mejor edad reproductiva está en la década de los veinte. Sin embargo, 1 de cada 10 niños nacidos en España, es de una madre de 40 años o más.

"La mujer no está biológicamente diseñada para llegar a los 40 años sin descendencia. La realidad en España es un retraso generalizado de la maternidad debido mayoritariamente a causas sociales. El envejecimiento físico y social de la mujer se produce mucho más tarde. Una mujer de 40 -45 años está en pleno desarrollo laboral, emocional y físico, mientras que su etapa reproductiva está muy cerca de acabarse", comenta la Dra. Crespo.

Revitalize Ovario logra un 90% de posibilidad de embarazo en pacientes de 40 a 42 años con muy mal pronóstico reproductivo

La medicina reproductiva ha avanzado significativamente para apoyar a las mujeres que desean ser madres a una edad más madura y se han desarrollado tratamientos conocidos como rejuvenecimiento ovárico basados en PRP buscan una mejorar de la respuesta ovárica en términos de número de ovocitos.

Conscientes de esta situación, mejorar la funcionalidad ovárica no solo en cantidad de ovocitos sino en la obtención de embriones útiles y de calidad ha sido una constante de la clínica y de su tratamiento Revitalize.

En un estudio liderado por la Dra. Leysi Rodriguez y la Dra. en biomedicina Sonia Vicente-Ruiz para evaluar la efectividad del tratamiento con PRP intraovárico en mujeres con reserva ovárica disminuida, insuficiencia ovárica prematura o fallo ovárico prematuro, los resultados obtenidos reflejan un éxito sorprendente en mujeres de 40 a 42 años.

"Se trata de un estudio que comenzamos en 2021 con todas aquellas pacientes de la clínica con un perfil de alta complejidad muy definido y que, con toda seguridad, representa uno de los estudios con más muestras de los que actualmente podemos encontrar en las publicaciones científicas", comenta la Dra. Leysi Rodriguez, ginecóloga en EJC.

El estudio realizado con una muestra de 1000 pacientes, se centró en mujeres con diagnóstico de mala calidad ovular, con tratamientos previos en los que hubiesen obtenido embriones de mala calidad o ningún embrión para transferir y de edades comprendidas entre 35 y 46 años.

Principales conclusiones del estudio

Revitalize Ovario logró que el 80% de las pacientes incluidas en el estudio, obtuviesen embriones útiles, siendo la media de 4 embriones útiles por paciente.

Del total de pacientes que se sometieron a transferencia embrionaria, el 85% obtuvo beta-hCG+. En el desglose por rangos de edad, se observa que, en aquellas pacientes mayores de 43 años, el porcentaje de éxito es de un 57%. Así mismo, el estudio pone de manifiesto que, tras la aplicación de Revitalize, no existe diferencia significativa entre el rango de edad de los 35 y el segmento de los 40-42 años (90% vs. 89% respectivamente).

En cuanto a la tasa de gestación clínica, cabe destacar que en las pacientes comprendidas entre 40-42 años, Revitalize Ovario alcanza una tasa del 81% y sitúa el aborto clínico en tan solo un 13%, un porcentaje muy por debajo de los parámetros normales para esta franja de edad. Por lo tanto, Revitale Ovario se consolida como el mejor tratamiento de PRP que mejora la calidad embrionaria en un perfil de paciente de muy alta complejidad, tanto por edad como por escasa o nula obtención de embriones útiles en otros ciclos.

