TechGALA 2025 - Primera Conferencia Internacional de Startups de Aichi

Los interesados se podrán unir del 4 al 6 de febrero de 2025 para descubrir el vibrante ecosistema internacional de startups de Aichi TechGALA, el primer gran evento de startups de Nagoya, se celebrará del 4 al 6 de febrero de 2025. TechGALA abrirá sus puertas para compartir con el mundo la cultura empresarial de Nagoya de innovación dentro de un sistema.

TechGALA tendrá su sede principal en el Chunichi Hall and Conference Center, pero los eventos se celebrarán en otros lugares de los barrios de Sakae y Tsurumai, como el Nagoya Innovator's Garage y el nuevo campus STATION Ai.

Asistirán casi un centenar de ponentes, entre ellos el profesor Emori Seita, del Instituto de Iniciativas Futuras de la Universidad de Tokio, el futurista Peter Swain, la Directora de Sostenibilidad de Toyota Motor Corporation, Yumi Otsuka, y la artista/escritora/no arquitecta/reina del drag Vivienne Sato.

Además de ponentes del mundo empresarial y académico, asistirán como patrocinadores representantes de grandes empresas e instituciones financieras. Toyota Connected Corporation, Mitsubishi UFJ Ltd, Google Cloud y JR Central son algunos de los augustos nombres que asistirán.

Los ponentes, embajadores y representantes del mundo empresarial aportan su propia experiencia y conocimientos a las condiciones únicas de Nagoya y el resto de Japón. En palabras de Jett Glozier, de Sound Diplomacy: "Me entusiasma intervenir en TechGALA en Nagoya, donde moderaré un panel titulado ‘¿Las ciudades del futuro serán utopías o distopías?’. Aprovechando mi experiencia en música, cultura, política urbana y regeneración urbana con Sound Diplomacy, espero explorar cómo estos elementos pueden dar forma a paisajes urbanos sostenibles e integradores. Estoy especialmente impaciente por saber cómo pueden aplicarse estas ideas a los singulares retos a los que se enfrentan las ciudades japonesas".

Pero no sólo habrá ponentes en TechGALA, sino que también se celebrarán numerosos eventos durante estos dos días repletos de actividades. El 5 de febrero por la tarde, el Chunichi Hall acogerá el concurso de pitch TechGALA Global Startup Showcase, en el que las startups se batirán en duelo por la bolsa de un millón de yenes.

Los concursantes presentarán en inglés su empresa en fase inicial dentro de uno de los cinco temas: movilidad, medio ambiente sostenible, materiales, ciencias de la vida y tecnología avanzada. Serán evaluados por el jurado:

Dieciséis finalistas de todo el mundo se han inscrito para mostrar su visión de un mañana mejor:

Phenikaa-X JSC (Vietnam): https://phenikaa-x.com/ Autopass Inc (Taiwan): https://www.autopass.xyz/ DeviceTotal (Singapore): Portal.DeviceTotal.com Onoma AI (Corea): https://tootoon.ai/en Smartsound Corporation (Corea): https://www.youtube.com/watch?v=p_KiBuCh350 Acompany (Japón): https://acompany.tech/service/autoprivacy/datacleanroom Map IV (Japón): https://www.map4.jp/solutions/ JOYCLE (Japón): https://joycle.net/#service AC Biode (Japón): https://acbiode.com/plastalyst/ Human Life Cord (Japón): https://humanlifecord.com/ Baobab, Inc (Japón): https://baobab-trees.com/en Preferred Computational Chemistry (Japón): https://matlantis.com/ja/ Choira Musictech (India): https://choira.io/ IANUS Simulation (Alemania): https://ianus-simulation.de/en/stroemungsraum/ FAIRMAT (Francia): https://www.fairmat.tech/ Spornado (Canadá): https://spornadosampler.com/about-us/about-us-spornado-system/ Se trata de un evento que consiste en una cita rápida de negocios con socios de innovación abierta. 16 socios corporativos estarán presentes todo el día, disponibles para breves reuniones introductorias con los asistentes. Esta es la oportunidad perfecta para presentar un plan de negocio, buscar financiación para las PYME o buscar mentores. Este evento sólo está disponible para los titulares del Business Pass, pero si se desea mantener una reunión más exhaustiva, la entrada TechGALA Executive Pass incluye un servicio de conserjería para organizarla.

El Pase Ejecutivo tiene el mismo descuento por reserva anticipada que el resto de entradas: un 20% hasta el 4 de enero.