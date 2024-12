València consolida su apuesta por el bienestar y el empleo con el éxito del evento 'Avanza en Bienestar'

Con la primera edición de 'Avanza en Bienestar', València reafirma su posición como referente en la promoción del empleo saludable, el emprendimiento y el bienestar integral, dejando una huella indeleble en la comunidad Los días 13 y 14 de diciembre, València se convirtió en el epicentro de la transformación personal y profesional gracias a 'Avanza en Bienestar', una iniciativa organizada por la Fundación València Activa, dependiente del Ayuntamiento de València (Área de Ocupación y Formación). El evento reunió a cientos de participantes interesados en mejorar sus habilidades y avanzar en su crecimiento integral.

Con el lema 'Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad', esta cita contó con la participación de reconocidos expertos en bienestar, psicología, deporte y comunicación. A través de ponencias inspiradoras, talleres prácticos y clases magistrales, los asistentes exploraron temas esenciales como la resiliencia, la adaptabilidad, la gestión del estrés y el autocuidado.

Además, 'Avanza en Bienestar' se distinguió por su compromiso con la accesibilidad, certificado por el AIS (Sistema Indicador de Accesibilidad) de la Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social (FARS). Este enfoque inclusivo, sumado al impacto del evento, consolidó su relevancia como un referente en la promoción del bienestar integral en la ciudad.

Jornadas memorables de aprendizaje y reflexión

El congreso fue inaugurado el viernes 13 de diciembre por la reconocida psicóloga clínica Laura Rojas Marcos, quien en su ponencia Resiliencia y gestión al cambio destacó la importancia de desarrollar habilidades para enfrentar la incertidumbre y los cambios constantes en la sociedad actual. "La resiliencia es una herramienta poderosa para superar adversidades y construir una vida con propósito", afirmó Rojas Marcos, dejando un impacto profundo en el auditorio.

La jornada también contó con la participación de Gemma Marín, actriz e influencer valenciana, quien compartió herramientas prácticas en su ponencia Adaptabilidad y actualización personal, y de María Macaya, instructora de yoga especializada en neurociencia, quien guió a los asistentes en un taller de yoga restaurativo. "El yoga no solo es ejercicio físico, es una forma de conectar con uno mismo y cultivar la paz interior", destacó la ponente.

El cierre del viernes estuvo a cargo de Javier Iriondo, escritor y divulgador, quien, con su charla Liderazgo, superación de crisis y resolución de problemas, inspiró a los participantes a transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. "Cada crisis es una oportunidad disfrazada. Aprender a liderar en tiempos difíciles es esencial para el desarrollo personal y profesional", explicó Iriondo.

Un sábado lleno de energía y conexión

El sábado 14 arrancó con la ponencia de la doctora Teresa Arnandis, conocida como "LadyScience", quien desmontó mitos sobre el autocuidado en su charla ¿Cómo cuidarnos sin perder la cabeza (ni la evidencia)? La experta hizo hincapié en la importancia de desmitificar creencias erróneas sobre la salud. "Solo así podremos tomar decisiones informadas que realmente beneficien nuestro bienestar", concluyó.

El programa continuó con la intervención de la psicóloga Elena Puig, quien motivó al público a descubrir y aprovechar sus fortalezas personales. En su charla Potenciando habilidades para un cambio positivo, subrayó que el autoconocimiento es una herramienta clave para superar desafíos y alcanzar metas tanto personales como profesionales.

El taller de meditación de Belén Colomina, titulado Restaurar el equilibrio en situaciones adversas: gestión del estrés y la ansiedad, fue otro de los momentos destacados del día. Colomina compartió técnicas de mindfulness que ayudaron a los asistentes a gestionar sus emociones de manera efectiva. "La meditación no solo es una práctica, es un estilo de vida que nos permite encontrar paz en medio del caos", expresó Belén.

La nutricionista y ganadora de MasterChef 6, Marta Verona, también se unió a la jornada con su charla sobre Comunicación eficaz en redes sociales, quien brindó estrategias valiosas para una comunicación efectiva. "Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero debemos usarlas de manera auténtica y positiva para conectar con los demás", afirmó.

Finalmente, el entrenador personal Cesc Escolà cerró el evento con su masterclass Mens sana in corpore sano, donde enfatizó los beneficios del ejercicio físico para la salud mental y emocional, y animó a los participantes a incorporar la actividad física en su rutina diaria. "El movimiento transforma no solo el cuerpo, sino también la mente", concluyó.