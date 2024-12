ENGAGE for ESG suministra soluciones para promover una financiación sostenible en Europa

El ENGAGE Portal y las ENGAGE Templates promueven el cumplimiento normativo y aceleran la transición hacia una economía baja en carbono. Cofinanciado por la Unión Europea, el proyecto elimina barreras estructurales y genera beneficios tangibles para bancos, prestatarios y la sociedad. Las nuevas herramientas presentadas son gratuitas hasta octubre de 2025 ENGAGE for ESG, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea bajo el programa de subvenciones LIFE, (el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima), lanza el ENGAGE Portal, que funcionando junto con las ya publicadas ENGAGE Templates, constituyen herramientas tecnológicas avanzadas diseñadas para revolucionar el sector financiero europeo. Estas soluciones ayudan a bancos e instituciones crediticias a cumplir de manera más eficiente con el Reglamento de Taxonomía (Reglamento (UE) 2020/852), centralizando y automatizando procesos clave que favorecen la transición hacia una economía sostenible. ENGAGE for ESG contribuye a los objetivos de la UE en el área de las finanzas sostenibles, específicamente en el sector hipotecario y de préstamos para la renovación de viviendas. Las nuevas herramientas presentadas son gratuitas hasta octubre de 2025.

El proyecto surge como respuesta a los desafíos planteados por la Unión Europea para combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad financiera. En un contexto donde el 75% del parque inmobiliario europeo es energéticamente ineficiente y los edificios representan el 40% del consumo energético del continente, ENGAGE for ESG aborda uno de los sectores con mayor impacto en las emisiones de carbono. Al facilitar el acceso a la financiación para renovar viviendas y comprar inmuebles más sostenibles, estas herramientas se alinean con los objetivos de reducción del 55% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y la neutralidad climática para 2050, definidos por la UE.

Las ENGAGE Templates, compatibles con diferentes estructuras de préstamos, son plantillas diseñadas para ayudar a las instituciones crediticias a cumplir con la normativa de taxonomía de la UE, simplificando el proceso de reporte de información sobre la sostenibilidad de sus carteras. Recopilan información esencial sobre hipotecas y préstamos para proyectos de renovación, incluyendo opciones para gestionar los datos cuando la información no está disponible. Estas plantillas comprueban el alineamiento de las hipotecas y préstamos con el Reglamento de Taxonomía de la UE y, a su vez, simplifican, entre otras cosas, el cálculo del Green Asset Ratio (GAR). Por su parte, el ENGAGE Portal actúa como una plataforma de TI centralizada que trabaja en conjunto con las plantillas, procesa datos ingresados por los bancos con información sobre sus préstamos y genera informes sobre la calidad de los datos, sin necesidad de integraciones tecnológicas complejas. Este enfoque minimiza barreras de adopción, permitiendo la implementación inmediata, al tiempo que facilita el cumplimiento regulatorio. Todo ello permite mejorar la transparencia en el mercado financiero con respecto a la sostenibilidad de las inversiones.

Beneficios

ENGAGE for ESG genera beneficios significativos para múltiples actores. Para las instituciones financieras, optimiza un cumplimiento eficiente con las regulaciones europeas. Además, refuerza su reputación como líderes en responsabilidad ambiental, abriendo el acceso a un mercado creciente de inversiones sostenibles. Para los prestatarios, fomenta la transparencia en las inversiones, mejorando las condiciones de financiación para la compra de viviendas ecológicas o la renovación de propiedades. Esto se traduce en hogares más eficientes energéticamente, con menores costes y mayor confort. A nivel social, aborda problemas críticos como la ineficiencia energética del parque inmobiliario europeo, donde el 75% es obsoleto y representa el 40% del consumo energético. Promover renovaciones sostenibles, reduce el impacto ambiental, combate la pobreza energética y apoya los objetivos climáticos de la UE.

"ENGAGE for ESG es mucho más que una herramienta tecnológica. Se presenta como un catalizador para la sostenibilidad, ofreciendo soluciones prácticas que se adecúan a las demandas regulatorias, afirma Marco Angheben, coordinador del Proyecto ENGAGE. "Una vez más, se demuestra que la colaboración entre tecnología y sostenibilidad puede converger para ofrecer soluciones efectivas a desafíos críticos. El éxito de ENGAGE for ESG reside en su capacidad para integrar la sostenibilidad en el núcleo de las operaciones financieras, ayudando a las instituciones financieras a liderar la transición hacia un futuro más verde y resiliente. Esta iniciativa supone, sin duda, un cambio significativo para el sector financiero, las comunidades y el medio ambiente". "Aplicar las ENGAGE Templates ha sido una experiencia útil y gratificante para UCI. Nos ayuda a cumplir con el marco regulatorio, mejorar la calidad de los datos y ampliar nuestros conocimientos. Ciertamente, participar en la iniciativa ENGAGE for ESG nos ha aportado muchos beneficios, así como desafíos", afirma Cátia Alves, directora de Sostenibilidad Corporativa de UCI.

Desde su inicio en noviembre de 2022, ENGAGE for ESG ha reunido a destacados actores del sector financiero y académico, entre ellos European DataWarehouse, Hypoport, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), NN Bank, Università Ca’ Foscari y Dexai-Etica Artificiale. Estas organizaciones han trabajado juntas para garantizar la calidad y efectividad de las herramientas desarrolladas. Desde julio de 2024, UCI y NN Bank han probado las plantillas con datos reales, colaborando con European DataWarehouse e Hypoport para evaluar resultados preliminares. Los hallazgos iniciales confirman el potencial de estas herramientas para transformar el sector financiero y acelerar la transición hacia una economía sostenible.

ENGAGE for ESG busca ampliar su alcance, invitando a más bancos e instituciones crediticias de toda Europa a unirse al proyecto. Las herramientas son gratuitas hasta octubre de 2025 y cuentan con el respaldo de un equipo especializado que ofrece soporte integral, desde la extracción de datos hasta la validación de calidad. Con estas innovaciones, ENGAGE for ESG refuerza su compromiso con la sostenibilidad y se posiciona como un referente en la transformación del sector financiero europeo, contribuyendo de manera significativa a los objetivos climáticos globales.