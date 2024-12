Repara tu Deuda lanza iniciativa para mujeres con maridos en prisión con la Ley de Segunda Oportunidad

Deben reconstruir sus vidas sin la carga de las deudas heredadas de sus seres queridos Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la gestión de la Ley de la Segunda Oportunidad en España, ha lanzado una nueva iniciativa gratuita destinada a ayudar a las mujeres que tienen a sus maridos en prisión y se encuentran atrapadas en un círculo de endeudamiento. A través de este programa, Repara tu deuda se compromete a gestionar el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad de manera totalmente gratuita, proporcionando un respaldo jurídico y emocional vital en un momento tan difícil.

La iniciativa nace a raíz de la compleja situación que atraviesan muchas mujeres con familiares encarcelados, quienes no solo deben lidiar con el dolor de ver a sus seres queridos privados de libertad, sino también con la carga económica y psicológica de un sistema que, a menudo, las deja sin apoyo y en una situación de vulnerabilidad extrema. "La experiencia de tener un familiar en la cárcel es vivida con doble intensidad por las mujeres, quienes asumen como propio el castigo que su ser querido está cumpliendo, describiendo el proceso como un agujero oscuro sin salida o como un viacrucis", señala Alicia García, CEO de Repara tu deuda abogados.

"El sistema ejerce una violencia silenciosa y constante sobre estas mujeres, dejándolas atrapadas en una espiral de sufrimiento emocional, económico y social", explican los abogados de Repara tu deuda.

Desgaste emocional y económico

Las mujeres con familiares en prisión no solo viven el sufrimiento emocional de la separación, sino que también enfrentan ciclos interminables de endeudamiento. El proceso judicial es un laberinto que las consume, llevándolas a buscar constantemente soluciones a través de abogados y otros recursos sin obtener resultados satisfactorios. "El ciclo jurídico, económico y de cuidado sobrepasa su propia existencia. Ellas deben cargar con todo: los gastos legales, el mantenimiento de la familia y, a veces, incluso la salud física y emocional de quienes las rodean", señala Repara tu deuda Abogados.

En este contexto, la Ley de Segunda Oportunidad se presenta como una herramienta fundamental para dar un respiro a estas mujeres. Esta legislación permite la cancelación de deudas personales mediante un proceso legal, brindando la oportunidad de empezar de nuevo. "Con nuestra iniciativa gratuita, queremos ayudar a estas mujeres a salir de la espiral de endeudamiento en la que se encuentran atrapadas y darles la posibilidad de reconstruir sus vidas sin la carga de las deudas heredadas de sus seres queridos", explican desde Repara tu deuda.

Apoyo integral para un futuro sin deudas

La iniciativa de Repara tu deuda no se limita a la gestión de la Ley de la Segunda Oportunidad, sino que también ofrece un acompañamiento integral en momentos clave del proceso: desde la asesoría jurídica, el apoyo psicológico y la gestión de la deuda, hasta el acompañamiento en la reinserción social tras la liberación de los familiares encarcelados. "El apoyo no solo debe ser legal, sino también emocional. A menudo, estas mujeres no solo necesitan soluciones legales, sino que requieren de un acompañamiento que les permita sanar y reconstruir su vida personal, sin sentir la vergüenza o el estigma de tener a un familiar en prisión", destaca Repara tu deuda.

El proceso de acompañamiento en la Ley de la Segunda Oportunidad, liderado por un equipo de expertos en derecho, tiene como objetivo aliviar la carga de estas mujeres, ayudándolas a superar el ciclo de endeudamiento generado por los gastos judiciales, familiares y la necesidad de mantener su día a día en condiciones de extrema dificultad.

Un apoyo para resistir frente a la adversidad

La violencia sistemática que enfrentan estas mujeres no se limita a las instituciones penitenciarias, sino que se extiende al trato discriminatorio de la sociedad, que a menudo las criminaliza por ser familiares de los encarcelados. "Las mujeres con maridos en prisión viven una especie de encarcelamiento emocional y social, que las margina y las convierte en víctimas invisibles", afirma García. El estigma y la discriminación les afecta tanto en su vida diaria como en su capacidad para vivir sin miedo a ser rechazadas por su entorno.

Por ello, desde Repara tu deuda Abogados se resalta la importancia de darles visibilidad y un apoyo real y tangible en estos momentos de vulnerabilidad. Ésta es una oportunidad para que las mujeres, además de liberarse de sus deudas, encuentren un camino hacia la recuperación y una nueva vida libre de cargas, estigmas y sufrimiento innecesario.

"Nos comprometemos a ser el acompañante legal y emocional de estas mujeres en su lucha, ayudándolas a superar la difícil situación que atraviesan y dándoles una nueva oportunidad para reconstruir su vida. La Ley de la Segunda Oportunidad puede ser el primer paso para abrir la puerta a un futuro sin deudas ni miedo", concluyen desde Repara tu deuda Abogados.