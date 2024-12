PRATS desvela en un libro los secretos que han convertido a la empresa en centenaria (1924-2024)

'100 años de ideas progresivas. Aprendizajes de una empresa centenaria', el libro que pone el broche de oro a la celebración del primer siglo de vida de la empresa 1924-2024, ha sido presentado en la Casa del Libro de Madrid y Barcelona, los días 3 y 4 de diciembre, en una animada charla entre Francisco Prats, consejero delegado y tercera generación de la familia Prats al frente de la empresa, y David Escamilla, uno de sus coautores El 60% de las empresas españolas no alcanza los cinco años de vida. Solo el 0,03 % de las compañías tiene más de un siglo de historia.

Prats, compañía de fabricación de lentes, desvela en un libro los secretos para convertir a una empresa en centenaria. En ‘100 años de ideas progresivas. Aprendizajes de una empresa centenaria’, explica cómo han logrado transformar un pequeño taller en una multinacional.

El libro, presentado los días 3 y 4 de diciembre respectivamente, en la Casa del Libro de Barcelona y Madrid pone el broche de oro al año de su centenario.

En una interesante conversación entre Francisco Prats, consejero delegado y tercera generación al frente de la empresa, y David Escamilla, editor y coautor del libro, se tratan los temas clave de esta propuesta editorial, que, en definitiva, son también los que resumen la historia de 100 años de éxito de PRATS.

La innovación está en el origen mismo de esta empresa, que comenzó en Más de las Matas (Teruel), en 1924, y que hoy es una multinacional con presencia en 22 países.

Su fundador, Alberto Prats, invirtió el excedente económico de un año excelente en el cultivo de melocotones en un taller de óptica. Le vio futuro como manera de reinventarse, frente a un modelo de negocio demasiado sujeto a la temporalidad.

A lo largo de sus cien años de historia, y como ambos contertulios han subrayado, este mismo concepto es el que ha vertebrado el desarrollo de la empresa: innovación en la organización de los equipos, en el desarrollo de los procesos industriales de fabricación de lentes oftálmicas, en su cálculo y en su diseño. "Siempre, innovación", recalcaba Escamilla, refiriéndose a ella como el argumento central del texto.

Sin embargo, el libro no es un monográfico de Prats. Muy al contrario, pretende transmitir la innovación de tantas otras compañías, nacionales e internacionales, a cualquier persona que tenga interés por crecer en cien aprendizajes, uno por cada uno de los años que cumple Prats en 2024. Así, la obra pretende ser una recopilación de conocimientos y experiencias que puedan ayudar a emprendedores, empresarios y empresas a hacer crecer sus compañías y mantenerlas vivas durante mucho tiempo.

"Es una gran síntesis de lo que significa este concepto en diferentes países y aplicada a empresas de múltiples sectores", sigue Escamilla.

En las dos presentaciones, Madrid y Barcelona, Francisco Prats ha hablado de otro gran valor que forma parte de la esencia de Prats: su inconformismo. "Por bien que vayan las cosas, por depurado que esté un proceso, nunca estamos al 100% satisfechos. Mantenemos un cierto grado de insatisfacción permanente, así como la idea de que podemos mejorar. Si hay algo que tenemos en común mi abuelo, mi padre y yo mismo, es que sabemos que cualquier cosa siempre se puede hacer mejor", ha explicado el actual consejero delegado en la presentación del libro.

Mantener siempre su rumbo hacia la innovación es la fórmula mágica que ha elegido Prats para alcanzar su meta, resumida en la palabra mágica que se ha convertido en el referente de la expansión mundial de la compañía: excelencia.

Esa búsqueda de la excelencia ha logrado que, en 2024, algo que una vez fue solo un pensamiento, la idea descabellada de un enamorado del violín, Alberto Prats en 1924, haya acabado por convertirse en una multinacional española con capital 100% independiente, líder en I+D, servicio y producción automatizada de lentes, con cuatro fábricas en todo el mundo -dos de ellas en España (Madrid y Barcelona)- siendo una de las pocas que diseña y fabrica las lentes oftálmicas en nuestro país. Y, aunque no naciera en un garaje, sino en el bajo de la casa de Más de las Matas, hoy, PRATS compite en talento e innovación, sin complejos, con los gigantes mundiales del sector de la óptica.