Riot Games llevará a GAMERGY la emoción de sus títulos: VALORANT, TFT y League of Legends

Celebrará, además, en el recinto ferial madrileño de IFEMA una de las paradas de su Circuito competitivo amateur, Tormenta. Riot Games propondrá foto opportunities relacionadas con su serie de animación Arcane Un año más Riot Games estará presente en una de las ferias de gaming más relevantes en España. Así los próximos días 13, 14 y 15 de diciembre la desarrolladora de California ha previsto un variado calendario de propuestas para disfrutar en GAMERGY (Madrid) tanto de sus juegos icónicos, el MOBA League of Legends, el shooter VALORANT y Teamfight Tactics, como del cierre de su serie de animación, ARCANE.

La arena "4 fun" de la mano de Red Bull con puestos de juego en consola, un showmatch con los equipos Team Heretics y Gentle Mates, kahoots diarios, así como la presencia del Circuito Tormenta serán los puntos fuertes dedicados al shooter estratégico VALORANT.

League of Legends estará también presente con puestos de juego y micro torneos 1 contra 1, además de con Circuito Tormenta. Mientras que el autobattler de Riot Games, Teamfight Tactics, dará ocasión de adentrarse en su nuevo Set, "Hacia Arcane" con puestos de juego, kahoots y otras sorpresas. Con la última actualización de TFT, la 13, todo el universo de la popular serie de animación así como doce de sus icónicos personajes (Jinx, Vi, Vander, Viktor, Mel…) saltan a la Convergencia gracias a la febril imaginación de las mini leyendas. Tres fracciones (Barones Químicos, Firelights y Rosa Negra) se verán las caras en un set lleno de desafíos.

En el terreno competitivo, el Circuito Tormenta tendrá una gran relevancia en esta cita madrileña, ya que en GAMERGY tendrá lugar la primera parada Tier1 del torneo tanto para VALORANT como para League of Legends. El primer split de la temporada se cerrará con un torneo presencial, que tras la Premium Cup online del fin de semana precedente, repartirá los puntos decisivos al ranking general y dará plaza a los equipos vencedores del torneo presencial para las Relegations de la Liga Nexo y la Liga Radiante.

El viernes se jugarán las primeras rondas del Upper Bracket en formato Best of One. El sábado continuarán las rondas del Lower Blacker y se desvelarán las dos escuadras finalistas y el domingo, estos dos equipos se enfrentarán en formato BO3 para disputarse el título de ganador de GAMERGY 2024.

ARCANE

Riot Games quiere además compartir con sus fans en GAMERGY el final de Arcane: dentro del Tormenta Fan Zone los asistentes encontrarán un espacio con photo opportunities para profundizar sobre el conflicto entre las dos hermanas protagonistas, Jinx y Vi, así como todo el universo de claroscuros que enfrenta la ciudad del subsuelo, Zaun, con la próspera Piltover y el enemigo común que llega de Noxus.