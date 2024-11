Ecoducha anuncia un ambicioso plan de expansión nacional

Durante el MIX Showcase, Ankama y Blue Banshee han mostrado un nuevo gameplay trailer de Maliki: Poison of the Past, que se lanzará el 11 de marzo de 2025 para PC y Nintendo Switch Ankama y Blue Banshee han compartido un nuevo trailer en Mix Showcase mostrando nuevos detalles de la jugabilidad y la fecha de lanzamiento de su próximo videojuego, Maliki: Poison of the Past, que estará disponible a partir del 11 de marzo de 2025 para PC y Nintendo Switch.