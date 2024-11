KAYAK presenta cinco destinos para celebrar Navidad y Año Nuevo bajo el sol

Las fiestas navideñas son el momento perfecto para desconectar a final de año, pero ¿por qué conformarse con las mismas navidades y año nuevo de siempre? En lugar del chocolate caliente, los villancicos o el frío invernal, ¿qué tal optar por un cocktail tropical, el sonido de las olas o el clima cálido? Lo cierto es que esta puede ser la postal navideña y de año nuevo deseada por muchos españoles, de acuerdo con los datos de KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo. Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa señala: "Se observa un interés creciente entre los españoles por vuelos de ida y vuelta en clase económica a destinos cálidos durante las navidades. Las búsquedas de vuelos al Caribe y a Sudamérica han experimentado un aumento del 23% y del 9% respectivamente en la plataforma, en comparación con las vacaciones de Navidad pasadas*. Estos datos indican que los españoles buscan escapar del frío y vivir unas vacaciones de fin de año distintas - al menos meteorológicamente hablando".

Destinos cálidos para Navidad y Año Nuevo

KAYAK propone cinco destinos navideños que están experimentando un aumento en la búsqueda de vuelos de ida y vuelta en clase económica por parte de los viajeros españoles para viajar estas Navidades.

Río de Janeiro, Brasil

Búsquedas de vuelos: +44% Variación del precio vs. 2023: +9%

Miami, EE.UU

Búsquedas de vuelos: +34% Variación del precio vs. 2023: -14%

Bogotá, Colombia

Búsquedas de vuelos: +34% Variación del precio vs. 2023: -11%

Bangkok, Tailandia

Búsquedas de vuelos: +25% Variación del precio vs. 2023: -14%

Santo Domingo, República Dominicana

Búsquedas de vuelos: +20% Variación del precio vs. 2023: 0%

Río de Janeiro: olvidar el turrón y ponerse a bailar

Río de Janeiro ofrece la oportunidad de celebrar el Año Nuevo en Copacabana, donde millones de personas se reúnen para ver los fuegos artificiales y bailar al ritmo de la música o explorar el barrio bohemio de Santa Teresa, con sus calles empedradas y su ambiente artístico. Con un precio medio de vuelo en clase turista de ida y vuelta de 1.336€, es una oportunidad para sumergirse en la cultura carioca y disfrutar de un ambiente cálido y lleno de alegría.

Miami: vacaciones de Navidad en chanclas

En Miami se podrá pasear por el Art Deco District, disfrutar de la vibrante South Beach y explorar Little Havana, un lugar perfecto para disfrutar de música en vivo, arte callejero y una gastronomía auténtica. Además, el precio de los vuelos a Miami ha disminuido un 14% en comparación con la pasada Navidad y Año Nuevo, con un precio medio de 709€ ida y vuelta en clase turista, ideal para quienes buscan sol y cultura en unas fiestas tropicales.

Historia y cultura: Bogotá

Si se busca una experiencia cultural, Bogotá es el destino perfecto. En esta ciudad se podrá recorrer el histórico barrio de La Candelaria, visitar el famoso Museo del Oro y subir al cerro de Monserrate para obtener una vista impresionante. Y lo mejor, este año su precio ha caído un 11% en comparación con la pasada Navidad y Año Nuevo, mostrando un precio medio de vuelo de 991€, Bogotá ofrece unas vacaciones llenas de historia y tradición en pleno corazón de Colombia.

Exotismo y aventura: Bangkok

Bangkok es una ciudad que nunca duerme, repleta de templos dorados y mercados flotantes. Desde el majestuoso Gran Palacio hasta los vibrantes mercados nocturnos, la magia de Tailandia está esperando. Para una experiencia inolvidable, hay que pasear por el río Chao Phraya para descubrir templos como Wat Arun y Wat Pho desde una perspectiva única. ¿El precio medio del vuelo? 954€, lo que representa una disminución del 14% en comparación con la Navidad y Año Nuevo del pasado año.

Encanto caribeño: Santo Domingo

Santo Domingo combina historia colonial y playas paradisíacas. Los viajeros pueden recorrer la Zona Colonial, Patrimonio de la Humanidad, con paradas en el Alcázar de Colón y el Parque Colón. Después, relajarse en sus playas o disfrutar de la vibrante vida nocturna, llena de música y sabor local. Todo esto, por un precio medio de vuelo de 1.163€, ideal para volver con las pilas cargadas.

