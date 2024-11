Más que un hotel, un aliado de Lanzarote: la visión transformadora de Costa Calero Thalasso & SPA

Lanzarote, un paraíso natural que despierta los sentidos y renueva el espíritu, ha sido testigo de la evolución de un lugar que comparte su esencia y filosofía: el Hotel Costa Calero Thalasso & SPA Desde sus inicios, este enclave no solo ha ofrecido una experiencia de hospedaje, sino que ha tejido una conexión profunda con la isla y sus habitantes, convirtiéndose en un auténtico referente de compromiso social y ambiental. Hoy, el hotel celebra sus 20 años en Lanzarote, marcando dos décadas de dedicación a una tierra que lo ha acogido como un miembro más de la comunidad.

La historia detrás de un legado familiar

Hablar del Hotel Costa Calero es hablar de una historia de familia y tradición. Doña Elena Pérez-Maura, Presidenta del Consejo de administración de Costa canaria SL, recuerda el inicio de este proyecto con especial cariño: "Hace más de 20 años comenzamos con este sueño familiar, impulsados por nuestra madre y por el deseo de crear algo único. Hoy, vemos con orgullo cómo la siguiente generación se incorpora para llevar adelante este legado, manteniendo la conexión con Lanzarote y apostando por la innovación y el respeto al entorno." En cada rincón del hotel se respira esta dedicación, un esfuerzo familiar que ha perdurado y crecido, adaptándose a los tiempos y a las necesidades de la isla.

Un vínculo real con la comunidad local

Lo que distingue al Hotel Costa Calero Thalasso & SPA no es solo su atención al huésped, sino su voluntad de colaborar activamente con la comunidad. Apostar por los productos locales, como el vino de los viñedos de Lanzarote, los ingredientes frescos de la tierra y el mar, y el arte de los artesanos de la isla, es una decisión consciente que apoya la economía de proximidad y fortalece el lazo cultural entre el hotel y Lanzarote. "Aquí nos esforzamos en ofrecer una experiencia auténtica y sostenible. Al consumir productos locales, no solo contribuimos a la economía de la isla, sino que mostramos a nuestros visitantes un pedazo de la verdadera Lanzarote," explican desde el equipo de dirección.

Conservación y sostenibilidad, pilares de su identidad

Para el Hotel Costa Calero, la sostenibilidad no es una moda, sino un compromiso. Como parte del Grupo de Alojamientos Sostenibles de Lanzarote (GES) y poseedor del sello de oro en sostenibilidad de Travel Life, el hotel ha implantado políticas que minimizan su huella ecológica. Desde la gestión de residuos y la reducción de plásticos hasta la implementación de energías renovables, cada acción refleja el respeto profundo por el entorno natural de Lanzarote. Su sistema de ahorro de agua es solo un ejemplo de cómo el hotel se adapta a las necesidades ambientales de una isla con recursos limitados.

El Thalasso Spa: un oasis de bienestar para visitantes y residentes

Ubicado en un entorno idílico, el Thalasso Spa del Hotel Costa Calero es un refugio de bienestar que invita a la relajación y el rejuvenecimiento. Y lo mejor: ¡no es solo para turistas! Los residentes de Lanzarote también pueden disfrutar de sus instalaciones y servicios con tarifas especiales, haciendo del spa un espacio de encuentro para todos los lanzaroteños que buscan un momento de paz en su propio paraíso.

Gracias a quienes han hecho posible estos 20 años de éxito

Pero si hay algo que el Hotel Costa Calero valora más que nada, es su gente. Un equipo comprometido y apasionado ha sido la clave para convertir este proyecto en un símbolo de calidad y excelencia. Desde el personal de recepción hasta el equipo de mantenimiento, cada miembro de la familia Costa Calero es parte esencial de estos 20 años de historia. "Sin ellos, nada de esto sería posible. Su trabajo y dedicación son los que verdaderamente han dado vida a este sueño," afirman los responsables del hotel.

Celebrando el pasado y mirando hacia el futuro

Con esta celebración de su 20º aniversario, el Hotel Costa Calero Thalasso & SPA no solo quiere mirar atrás con gratitud, sino también hacia adelante, hacia otros 20 años de compromiso con Lanzarote y su gente. "Este es nuestro hogar, y queremos seguir aquí, creciendo junto a la isla, respetando su naturaleza y apoyando a su comunidad".