El Women 360º Congress posiciona el Talento Senior como "la edad del poder y la experiencia"

En el marco de su 10 aniversario, la nueva Edición del Women 360º Congress, sube su apuesta por las mujeres de más de 50 años, por la fidelidad, la fuerza y la experiencia El pasado jueves, 14 de noviembre, Barcelona se convirtió en el punto de encuentro de grandes profesionales en el ámbito de la salud y la empresa para celebrar los 10 años de éxito del Women 360º Congress, coorganizado junto al Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, IL3-UB el encuentro de referencia de la salud, el bienestar y la empresa para directivas y empresarias.

Hace ahora 10 años que Rosa Cuscó, gran emprendedora y comunicadora, creó una iniciativa pionera. Se trataba de un lugar de encuentro donde las mujeres pudiesen compartir vidas y conocimientos, y así nació Women 360º Congress.

"En 2014 fundamos el primer Congreso de Salud, Bienestar y Empresa para Directivas y Empresarias de España, el Women 360° Congress. Desde entonces y de forma ininterrumpida, se ha reunido a más de 20.000 directivas y empresarias, con el firme propósito de promover la buena salud y las relaciones profesionales", explica Rosa Cuscó.

En esta nueva Edición del Women 360º Congress, se celebró el talento, la experiencia y el liderazgo sénior bajo el lema "Talento Sénior, un valor en alza" Es una evidencia que no puede obviarse: la población madura es cada vez más numerosa.

En 2022, las personas de 60 años o más representaban el 9,54% de la población mundial, un porcentaje que se ha duplicado en las últimas 6 décadas, según los datos del Banco Mundial. Y se calcula que para 2030, 1 de cada 6 personas habrá superado los 60 años. Guillem Iñiguez, Director General del Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona IL3-UB, coorganizadores y Rosa Cuscó, directora y fundadora del Women 360° Congress fueron los encargados de inaugurar esta edición tan especial, por cumplirse 10 años desde la primera edición.

Trayectoria, experiencia, liderazgo, integración, mentoría, destreza, adaptabilidad, conocimiento, sabiduría, fortaleza, competencia… Son sólo algunas palabras que reflejan las cualidades y el valor que aportamos las personas más allá de los 50. Hoy se aborda estas cualidades a través del programa diseñado, de la mano de profesionales referentes en el talento sénior". Rosa Cuscó.



De las 4.065.088 mujeres que hay en Cataluña. 2.032.414 son mayores de 45 años, es decir, el 50% de mujeres catalanas.

"La menopausia no es una enfermedad, puede ser una etapa divertida y feliz", Valérie Tasso

A lo largo de la mañana, las diferentes mesas se fueron sucediendo con gran interés de las asistentes. Los profesionales de la salud que han intervenido hicieron hincapié en las principales herramientas existentes para prevenir, mejorar y gestionar la salud, la belleza y la sexualidad en la "etapa sénior", destacando la salud bucal, la actividad física, la cosmética y los programas para mejorar el equilibrio emocional.

La mesa redonda sobre Salud Sénior estaba moderada por Raquel Cervera, impulsora de alianzas y proyectos Universidad-Empresa pata el desarrollo y retención del talento en el IL3-UB. Junto a ella, María José Valenzuela, psicóloga y directora corporativa de RRHH en DENTAID y Panaita García, de Marketing & E-Bussines corporativo de la misma firma, en cuyas ponencias destacaron la importancia de la salud bucal en las edades maduras. "La salud integral comienza por la boca", afirmó.

Valérie Tasso, reconocida escritora y terapeuta sexóloga, embajadora de la firma de juguetería erótica LELO respondió a preguntas tan estimulantes como ¿las mujeres de más de 50 años tienen menor deseo sexual que los hombres? ¿Las "mujeres maduras" no se masturban? ¿El sexo es penetración y lo demás, "preliminares"? Valérie habló de cómo afectan los estereotipos a la sexualidad de las mujeres y puntualizó que más de la mitad de las mujeres cuando llegan a la menopausia dejan de disfrutar del sexo y pierden el deseo sexual. "La buena noticia es que puede recuperarse", afirmó. Valerie Tasso, sexóloga y escritora. Embajadora de LELO España.

La Dra. Elena Prada, especialista en Fertilidad y reproducción Asistida en FERTILAB Barcelona, habló de los nuevos modelos de familia y el porqué del aumento en la tasa de infertilidad. De hecho, más de la mitad de las mujeres de 34 años no ha tenido aún hijos. Además del estilo de vida, la edad y la mayor incidencia de enfermedades que comprometen la fertilidad, Y de cómo los nacimientos en España en mujeres de más de 40 años son posibles gracias a la reproducción asistida.

Especialista en geriatría y profesora asociada al departamento de Enfermería de la UB, Eva María Melendo, profundizó en el sistema sanitario y los recursos sociales especializados en personas mayores y en cómo pueden mejorar su calidad de vida.

Sara Vayreda, licenciada en Ciencias de la Salud y Directora Global de Formación de MARTIDERM habló de los imprescindibles de la piel en las diferentes etapas de la vida, haciendo hincapié en la bajada de estrógenos y la pérdida de colágeno y elastina a partir de los 50.

Para finalizar esta primera mesa de debate, Gemma Romaguera, reconocida coach de salud integrativa, que organiza programas de bienestar para empresas, diseñó un maravilloso taller basado en su propia trayectoria vital al que denominó "Taller de Gratitud". Todo un éxito para finalizar esta primera parte de la jornada.

"Es posible y necesario convertir este momento vital en una oportunidad más para sentirse bien" Cèlia Hil

La segunda parte de la reunión se dedicó a un amplio debate sobre el talento sénior donde quedó en evidencia la importancia de la experiencia y la sabiduría en la empresa.

El debate estuvo moderado por Cristina Martí, responsable de marketing de producto en el IL3 de la Universidad de Barcelona, y junto a ella, invitadas de excepción como Cèlia Hil, reconocida consultora y mentora en marca digital y marca profesional en LinkedIn, para que el talento sénior consiga negocio o empleo; Araceli Higueras, coach y asesora con una amplia trayectoria en Londres; Marta Larraz, licenciada en Administración de Empresa, destaca su trabajo como consultora y formadora en credibilidad de marca y Mónica García, responsable de RRHH de Volkswagen Group Services Spain. Y para cerrar las intervenciones, Stefano Melis. Consultor y mentor, especializado en el crecimiento y desarrollo de microempresas, participó con su ponencia "conecta y crea otras formas de hacer negocio" enfocada a como si es posible alargar la vida laboral si se sabe cómo hacerlo.

"Según un estudio mundial de Manpower Group, en los próximos 20 años, solo en Europa, habrá el doble de personas mayores de 65 años que menores de 15. Paradójicamente, el 54% de los directivos mundiales afirman que tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan. ¿En qué nos estamos equivocando? Es la pregunta que dejó en el aire la Dra. Montserrat Puig, Vicerrectora de Igualdad y Género de la Universidad de Barcelona, en su discurso de clausura.

Rosa Cuscó tuvo un agradecimiento final dando las gracias por el éxito vivido en este aniversario y a los patrocinadores Dentaid, Kern Farma, Gynea Labs, Famiskin, Fertilab Barcelona, LELO, INTIMINA, Martiderm, ROSES Vitalcare.