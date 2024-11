Métodos usados para comprobar la durabilidad de los motores de arranque de un tractor

Citroën no ha dudado en sorprender en uno de los elementos que más influyen entre la relación entre las personas y el automóvil: el puesto de conducción. Pionera en estrenar diseños de volante innovadores o en integrar indicadores digitales, la firma del Doble Chevrón no ha dudado en dar un giro inesperado al salpicadero del Nuevo Citroën C3 fusionando el cuadro de instrumentos y la pantalla virtual en parabrisas en un Head Up Display único, ergonómico e innovador.