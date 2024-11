Cambium Networks y Sistelec refuerzan su alianza para impulsar la conectividad WLAN en España y Portugal

Este refuerzo tiene como objetivo expandir la oferta de soluciones WLAN en sectores clave como la educación, sanidad, utilities y administraciones públicas, áreas donde la demanda de conectividad fiable y de alto rendimiento sigue creciendo de manera exponencial Cambium Networks, proveedor líder global de soluciones de conectividad inalámbrica, anuncia el fortalecimiento de su alianza estratégica con Sistelec, distribuidor de referencia en España y Portugal. Este refuerzo tiene como objetivo expandir la oferta de soluciones WLAN en sectores clave como la educación, sanidad, utilities y administraciones públicas, áreas donde la demanda de conectividad fiable y de alto rendimiento sigue creciendo de manera exponencial.

Ambas empresas consolidan su relación para ofrecer a instituciones educativas, hospitales, proveedores de servicios públicos y organismos gubernamentales soluciones WLAN avanzadas y fáciles de gestionar, basadas en la familia de puntos de acceso Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E de Cambium Networks. Estas soluciones, gestionadas a través de la plataforma en la nube cnMaestro™, permiten desplegar redes altamente escalables y seguras, esenciales para sectores críticos que dependen de una conectividad constante y eficiente.

Enfoque en sectores estratégicos

Educación: con la creciente demanda de redes inalámbricas fiables en centros educativos, Cambium Networks y Sistelec proporcionarán soluciones Wi-Fi robustas y seguras, facilitando la enseñanza digital y el acceso remoto. La solución simplificada de Cambium permite a instituciones educativas gestionar redes complejas con facilidad y garantizar una experiencia óptima para estudiantes y personal.

y proporcionarán soluciones Wi-Fi robustas y seguras, facilitando la enseñanza digital y el acceso remoto. La solución simplificada de Cambium permite a instituciones educativas gestionar redes complejas con facilidad y garantizar una experiencia óptima para estudiantes y personal. Sanidad: en hospitales y centros de salud, donde la conectividad de dispositivos IoT y la gestión de datos en tiempo real son esenciales, Cambium Networks ofrecerá redes WLAN de alto rendimiento, garantizando la seguridad y la continuidad operativa en entornos críticos.

ofrecerá redes WLAN de alto rendimiento, garantizando la seguridad y la continuidad operativa en entornos críticos. Utilities: en el sector de las utilities, la colaboración permitirá desplegar soluciones inalámbricas resistentes que optimicen las operaciones de monitorización y gestión remota de infraestructuras, ayudando a mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.

Administraciones públicas: Cambium y Sistelec ofrecerán soluciones WLAN a organismos gubernamentales, facilitando la modernización de las infraestructuras de TI, con un enfoque en la seguridad, escalabilidad y facilidad de gestión, elementos clave para cumplir con las crecientes demandas de servicios digitales para los ciudadanos. "Este refuerzo en nuestra alianza con Sistelec nos permite seguir expandiendo nuestra presencia en sectores estratégicos, donde la conectividad de calidad es fundamental", comentó David Tajuelo, Regional Sales Manager para Iberia de Cambium Networks. "Con nuestra tecnología avanzada y la experiencia de Sistelec en el mercado local, estamos bien posicionados para ayudar a las organizaciones en estos sectores a optimizar su infraestructura de red, simplificando la gestión y mejorando el rendimiento".

Por su parte, Francisco Javier Blanco, Sales Manager de Sistelec, señaló: "La colaboración con Cambium Networks nos permitirá ofrecer soluciones WLAN que no solo cumplen con las exigencias tecnológicas actuales, sino que están preparadas para enfrentar los desafíos del futuro en sectores como educación, sanidad, utilities y administraciones públicas. Estamos emocionados de seguir creciendo juntos en estos mercados".

Sobre Cambium Networks

Cambium Networks es un proveedor global líder en soluciones de conectividad diseñadas para unificar y simplificar la administración de redes de manera integral. A través de su visión estratégica ONE Network, Cambium permite a proveedores de servicios, empresas e instituciones implementar una experiencia de red totalmente integrada, que combina tanto infraestructura inalámbrica como alámbrica bajo un solo ecosistema de fácil gestión.

La plataforma cnMaestro™ de Cambium es la tecnología clave que da vida a esta visión. cnMaestro permite la administración centralizada de todos los dispositivos de red Cambium en una "ventana única" (o single pane of glass), facilitando la monitorización, configuración y optimización en tiempo real. Desde Wi-Fi y switching empresarial hasta conectividad de banda ancha y soluciones IoT, cnMaestro y ONE Network aseguran una red unificada y eficiente que reduce la complejidad y optimiza los costos operativos, permitiendo que los clientes se enfoquen en el crecimiento de su negocio sin preocuparse por la red.

Sobre Sistelec

Sistelec, con más de 40 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, se ha consolidado como un distribuidor líder en soluciones tecnológicas de comunicación. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y tecnologías que abarcan desde comunicaciones por radio y fibra óptica hasta la interconexión de dispositivos, vehículos en movimiento y ciudades inteligentes.

Gracias a su experiencia en ingeniería y servicios gestionados, Sistelec diseña y despliega redes de alta capacidad, disponibilidad, seguridad, velocidad y eficiencia, esenciales para satisfacer las crecientes necesidades del mercado. Su cartera incluye soluciones especializadas para comunicaciones críticas, operadores de telecomunicaciones, seguridad pública, sistemas de transporte y grandes infraestructuras.

Además, Sistelec cuenta con una sólida experiencia en sectores clave como educación, sanidad, utilities y administraciones públicas, ofreciendo soluciones innovadoras que responden a las exigencias de conectividad en España y Portugal.