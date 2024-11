Centrada en nuevas fuerzas productivas de calidad, el área de exposición de Lin-gang se une a la CIIE por segunda vez

Tras una primera participación el año pasado, el área de exposición de Lin-gang volvió a hacer acto de presencia en la séptima China International Import Expo (CIIE), que se celebra del 5 al 10 de noviembre en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái El área contó con la presencia de 68 empresas de inversión extranjera procedentes de 19 países y regiones, entre ellas varias procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania.

Este año, con el fin de invitar a un mayor número de participantes a la exposición, el equipo organizador del área de exposición de Lin-gang ha trabajado en estrecha colaboración con socios externos, entre los que se encuentran Founders Global Venture, la Asociación Económica y Cultural Suizo-China, Mizuho Financial Group, Inc., así como varios consulados y cámaras de comercio. Fruto de estos esfuerzos, más de 30 empresas extranjeras se unieron a la CIIE por primera vez. Por otra parte, gran parte de los asistentes del año anterior mantuvieron su participación, como Lenze, Cummings, GALA S.P.A., Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, Plansee y AXA Tianping.

El efecto desencadenante de la CIIE ha generado nuevas oportunidades de cooperación. Como primera área en organizar agrupaciones industriales basadas en participantes, el área de exposición de Lin-gang ha propiciado más de 100 acuerdos comerciales durante la sexta edición de la CIIE por un valor total cercano a 2600 millones de yuanes (365,7 millones de dólares estadounidenses).

Entre los expositores del año pasado, Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, Klenzan, Pine Field y otras empresas han abierto nuevas oficinas o fábricas en parques de Lingang Group desde que terminó la sexta CIIE. La empresa austriaca Plansee, líder mundial en la producción pulvimetalúrgica de materiales de alto rendimiento, lleva más de 10 años invirtiendo en el área especial de Lin-gang. Tras su participación en la sexta CIIE, Plansee decidió ampliar su capacidad de producción en Lin-gang. La sede central de Plansee ha dado prioridad al desarrollo de su proyecto en Shanghái y, en los últimos años, ha seguido incrementando su inversión añadiendo 50 millones de yuanes anuales.

Este año, el área de exposición de Lin-gang ocupó una superficie de 2700 metros cuadrados y no cambió de ubicación. Se presentaron los logros de las empresas de inversión extranjera en tecnología y fabricación de equipos. También se destacaron los progresos que el área especial de Lin-gang ha realizado en materia de transferencia transfronteriza de datos, cooperación financiera transfronteriza, servicios sanitarios transfronterizos, comercio de servicios avanzados y cooperaciones de innovación global.

El área de exposición de Lin-gang constaba de cinco secciones: el área temática de Lin-gang, el área del parque de alta tecnología de Caohejing, el área de socios de organizaciones extranjeras, el área de stands de empresas individuales y el área de experiencias interactivas.

El área de exposición de Lin-gang contaba con salas de reuniones, una sala de prensa en directo y una cafetería para atender las necesidades de desarrollo empresarial de los expositores. Luo Xiaoyan, director de marketing de Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, declaró: "Estamos muy agradecidos por el apoyo y la confianza que nos ha brindado Lingang Group. Esperamos volver a 'brillar' en la Expo. Esperamos que nuestra empresa y Lingang Group puedan sostenerse mutuamente en su proceso de crecimiento y alcanzar un resultado beneficioso para ambas partes".

En el área de exposición se organizarán en torno a 19 actos destinados a presentar las políticas empresariales locales, lanzar nuevos productos, celebrar ceremonias de firma de acuerdos de cooperación y mesas redondas sobre el sector. También se celebrarán una serie de eventos temáticos cuyo objetivo es construir la imagen del área especial de Lin-gang como «Young City for the Youth», destinada a atraer a jóvenes talentos de todo el mundo.

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.