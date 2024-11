Mohawk Industries anuncia la sucesión de sus directivos

Mohawk Industries, Inc. anuncia la jubilación prevista de Chris Wellborn, presidente y director de operaciones, y el ascenso de Paul De Cock para suceder al Sr. Wellborn a partir del 1 de febrero de 2025 Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado la jubilación prevista de Chris Wellborn, presidente y director de operaciones, y el ascenso de Paul De Cock para suceder al Sr. Wellborn a partir del 1 de febrero de 2025. La empresa también ha anunciado que Ken Walma se incorpora a la organización y sucederá al Sr. De Cock como presidente del segmento Flooring North America el 1 de febrero de 2025, tras adquirir un conocimiento exhaustivo de las operaciones de la empresa. Tras su jubilación, el Sr. Wellborn ocupará el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Mohawk y colaborará en estas transiciones de liderazgo.

"Una organización fuerte requiere una planificación eficaz de la sucesión que combine el conocimiento de la institución, la información del sector y las nuevas perspectivas", afirmó Jeff Lorberbaum, presidente y consejero delegado de Mohawk. "En el marco de esta sucesión planificada, es un placer que Chris permanezca en nuestro Consejo, ya que nos beneficiaremos de su experiencia en operaciones y adquisiciones. Bajo la dirección de Chris, nuestro negocio de cerámica ha crecido hasta convertirse en el mayor del mundo, con fabricación en tres continentes y ventas en 140 países".

"Paul ha desarrollado toda su carrera en el sector de los suelos en Europa y Estados Unidos, y yo trabajo con él desde 2005", prosigue Lorberbaum. "Ha dirigido nuestro segmento de Flooring North America durante los últimos seis años, impulsando la excelencia operativa y mejorando la experiencia del cliente. Antes de dirigir nuestro segmento de Flooring North America, Paul fue presidente de la división Suelos en nuestro segmento Flooring Rest of the World y presidente de Unilin North America. Ocupó diversos cargos directivos en el Unilin Group desde 1997 hasta que Mohawk adquirió la empresa. Nuestros directivos de toda la empresa conocen y respetan a Paul, así que será una transición sin problemas".

"Mientras Paul asume estas nuevas responsabilidades, nos complace dar la bienvenida a Ken Walma como nuevo presidente de nuestro segmento Flooring North America", declaró Lorberbaum. "Ken ha dirigido con éxito múltiples organizaciones de fabricación y ha logrado un crecimiento rentable de forma constante. Ha sido presidente del grupo de movimiento de aire y calor en Madison Air y vicepresidente y director general de Signify, además de ocupar diversos cargos directivos en Eaton Corporation y Lutron Electronics. Su estilo de liderazgo colaborativo reforzará nuestro sólido equipo ejecutivo en el segmento de Flooring North America. Paul, Chris y yo apoyaremos la transición de Ken a este nuevo cargo".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

