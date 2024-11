Vitoria-Gasteiz ensaya los primeros aparca-bicis para residentes seguros y bonificados por uso

Las personas residentes que adquieran un abono del nuevo servicio BIZILEKU, podrán ir reduciendo su tarifa mensual cada vez que utilicen su bici, incentivando así de una forma más eficiente la movilidad sostenible Este proyecto piloto busca recabar información para estudiar el grado de eficiencia y uso de esta solución de aparca-bicis bonificados y la conveniencia de extender el modelo a otros puntos de la ciudad donde también hay barreras logísticas para guardar la bicicleta.

Dentro de esta prueba de concepto de parking en origen, los aparca-bicis disponen de su dispositivo im bt, capaz de detectar cada una de las bicis aparcadas con el dispositivo PB police bike. El sistema aportará datos de la descarbonización real de la movilidad de cada uso.

Eusebio Puebla CEO de Intelligent Parking:

"Nuestra colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en esta primera fase, permitirá a 35 residentes acceder a un parking seguro de bicicletas por solo 15 euros al mes y con la posibilidad de reducir ese coste gracias a las bonificaciones por uso. Esta combinación de seguridad y precio asequible fomentará aún más el uso de la bicicleta en el día a día".

"Con nuestro sistema, los ciclistas urbanos tendrán acceso a un servicio seguro y con gran atractivo para el uso diario, al eliminar esa barrera de sacar la bici del trastero o de la terraza de casa, a veces con las ruedas mojadas por el tiempo, las barreras arquitectónicas de los edificios. Está bien guardada y, además disponible a pie de calle, lista donde la necesitas para desplazarte".

"Creemos que esta solución se alinea de forma eficiente con el objetivo de una movilidad más sostenible en nuestra ciudad, lo vamos a analizar con esta prueba piloto en una ciudad pionera en este sentido como es Vitoria-Gasteiz y exportarlo a numerosas ciudades a nivel estatal y europeo" ha concluido Eusebio Puebla.

Por su parte Beatriz Artolozabal, teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios:

"Se trata de un nuevo formato de aparcamiento que nos ayudará como institución a seguir favoreciendo el uso de la bici. Sabemos que en determinadas zonas de nuestra ciudad hay muchas personas que no disponen de un espacio en sus viviendas para dejar la bicicleta, no tienen trastero, camarote o cuarto de bicis, o bien viven en edificios sin ascensor, lo que complica el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte. BIZILEKU busca eliminar estas barreras ofreciendo 35 plazas seguras, cercanas a los domicilios y permanentes para bicicletas en tres localizaciones clave de la ciudad", ha señalado Artolazabal.

Este jueves, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e Intelligent Parking han presentado un innovador servicio de plazas de parking seguro BIZILEKU para bicicletas destinado a residentes.

El CEO de Intelligent Parking, Eusebio Puebla y la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, han presentado esta nueva modalidad en la calle Sancho El Sabio, donde ya está instalado un módulo con 10 plazas. Hay otros dos emplazamientos: en la Plaza Santa Bárbara, con otras 10 plazas, y en el aparcamiento de El Memorial, donde se reservarán 15 de las 231 que dispone.

Este proyecto piloto tendrá una duración de un año, durante el cual se recogerá el mayor número posible de datos para evaluar el impacto de esta iniciativa y después tomar decisiones. Si el proyecto resulta exitoso, podría ampliarse a otros puntos de la ciudad y replicarse en varias ciudades españolas y europeas.

Inscripciones

Las personas que estén interesadas en poder participar de este proyecto piloto deberán inscribirse en la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org) o bien descargarse la aplicación PVErde. Los requisitos que se le exigirán serán dos:

ser mayor de edad

estar empadronada/o en uno de los tres ámbitos donde están ubicados los aparcamientos. Si la demanda supera la oferta, la adjudicación de plazas se realizará vía sorteo. El periodo de uso de la plaza será de seis meses, prorrogable otros seis, hasta finalizar el piloto, si no hubiera demanda. La inscripción estará abierta desde mañana día 8 y hasta el próximo día 17 de noviembre; la fecha prevista para el sorteo será a partir del día 18 y el 25 de noviembre se publicará el listado de personas adjudicatarias y una lista de reserva.

Se comprobará que su residencia coincide con el ámbito de la zona BIZILEKU y una vez hechas las comprobaciones se realizará la asignación de una plaza.



Información adicional:

Beneficios de la iniciativa

Vitoria-Gasteiz, reconocida como "Green Capital", considera la bicicleta un elemento clave para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Este sistema impulsa la sostenibilidad y aporta numerosos beneficios:

Reducción de emisiones: Al reducir la dependencia del automóvil, Vitoria avanza en su meta de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono. Mejora de la salud pública: Promover el ciclismo fomenta el ejercicio físico, ayudando a prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y a mejorar el bienestar mental. Descongestión del tráfico: Con más bicicletas en circulación, el tráfico se reduce, generando desplazamientos urbanos más fluidos y rápidos. Seguridad y comodidad: El sistema Parking Verde ofrece a los ciclistas un lugar seguro para estacionar sus bicicletas, evitando robos y otros daños. Fomento de hábitos sostenibles: Con este incentivo, el Ayuntamiento educa y motiva a los residentes en prácticas de movilidad sostenibles y respetuosas con el entorno. Sobre Intelligent Parking

Intelligent Parking es una empresa comprometida con la creación de soluciones tecnológicas que facilitan la movilidad urbana sostenible. A través de su innovadora plataforma Parking Verde, ofrece sistemas de gestión de estacionamiento autogestionados, enfocados en brindar seguridad y conveniencia tanto para bicicletas como para vehículos.

Su misión es contribuir a la reducción de la huella de carbono en ciudades españolas, promoviendo un transporte limpio y accesible. Ya presente en diversas ciudades, Intelligent Parking busca expandir su red, apoyando los objetivos ecológicos y urbanos de ciudades comprometidas con el desarrollo sostenible.



