El KFSHRC lidera la integración ética de la IA en la atención sanitaria

El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) está comprometido con la seguridad del paciente La integración responsable se ha convertido en un imperativo, a medida que la inteligencia artificial (IA) sigue redefiniendo el panorama médico. El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hace hincapié en la seguridad del paciente, la transparencia y la rendición de cuentas, integrando los avances médicos cruciales en un marco de responsabilidad ética.

Desde su puesta en marcha en 2019, el Center for Healthcare Intelligence (CHI) del KFSHRC ha desarrollado más de 20 aplicaciones de IA impulsadas localmente que mejoran los resultados de los tratamientos, mejoran la experiencia de los pacientes e impulsan la eficiencia operativa. En la Global Health Exhibition 2024, que concluyó la semana pasada en Riad, el KFSHRC firmó un memorando de entendimiento con el Saudi Patient Safety Center (SPSC) para avanzar en la seguridad del paciente mediante la IA, centrándose en el empoderamiento del paciente, la seguridad de los medicamentos y el intercambio de conocimientos científicos. Esta iniciativa refleja la dedicación del KFSHRC a la hora de garantizar la seguridad de los pacientes, a la vez que se sirve de las tecnologías innovadoras de forma responsable.

Más allá de la IA, el KFSHRC es pionero en la tecnología CRISPR para aplicaciones terapéuticas, centrándose en estos tratamientos transformadores de edición genética, al tiempo que mantiene una rigurosa supervisión ética.

El Comité de Ética de la Investigación del KFSHRC supervisa las tecnologías de IA y CRISPR para evitar sesgos, proteger los derechos de los pacientes y garantizar que las innovaciones se ajusten a las normas mundiales. Las auditorías en curso y la participación de los médicos refuerzan este compromiso con la transparencia, garantizando que las herramientas de IA complementen la experiencia humana y ofrezcan los mejores resultados.

Reconocido internacionalmente, el KFSHRC ha recibido el 2022 Leadership Award in AI y el 2024 Gold Award for Best Use of Customer Insights, al compartir sus avances a escala mundial a través de asociaciones con la OMS y la Universidad de Harvard, promoviendo la equidad sanitaria mundial a través de programas de telemedicina y creación de capacidades.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial, en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, la revista «Newsweek» lo incluye este mismo año entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de World’s Best Smart Hospitals para 2025. Más información: www.kfshrc.edu.sa.

