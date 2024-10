Polygroup ha sido seleccionado para participar en la ampliación de las oficinas centrales de Mayoral en Málaga con su innovador sistema de suelos técnicos elevados GAMAFLOR PAC. Este proyecto, reconocido en los Premios Andalucía de Arquitectura y otros galardones internacionales, combina estética y funcionalidad al integrar un acabado en madera natural, optimizando el espacio y la eficiencia operativa en un entorno corporativo de alto rendimiento Polygroup participa en la ampliación de las oficinas centrales de Mayoral con su sistema de suelos técnicos elevados GAMAFLOR, proyecto galardonado en los Premios Arquitectura Plus y múltiples premios internacionales

Polygroup, empresa líder en la innovación y fabricación de suelos técnicos elevados, ha sido seleccionada para aportar su solución avanzada GAMAFLOR PAC en la ampliación de las oficinas centrales de Mayoral, un destacado proyecto arquitectónico en Málaga. Este sistema, diseñado para ofrecer una combinación perfecta de estética y funcionalidad, ha sido instalado con un acabado en madera natural tipo abedul, mejorando tanto la imagen como el rendimiento de los espacios.

El proyecto ha sido galardonado con importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Estudio System Arquitectura, encargado de la Nueva Nave del Centro Logístico Mayoral, ha sido premiado en la modalidad de Arquitectura de Nueva Planta en los Premios Andalucía de Arquitectura 2024, otorgados por la Junta de Andalucía. Este premio destaca el trabajo de los profesionales más destacados dentro del panorama arquitectónico andaluz. Este reconocimiento se suma a otros dos premios obtenidos previamente por el proyecto: Building of the Year 2024 de ArchDaily en la categoría de Best Applied Products, y el tercer premio en la 16ª Edición de los Rethinking The Future Awards en la modalidad de Industrial.

El sistema GAMAFLOR PAC, conocido por su gran versatilidad y resistencia, ha permitido la optimización del espacio mediante la perfecta integración de las instalaciones ocultas, asegurando tanto el acceso rápido para mantenimiento como una distribución eficiente de cables y servicios. Este suelo técnico elevado es ideal para entornos corporativos de alta exigencia como las oficinas centrales de Mayoral, donde la eficiencia y la estética juegan un papel fundamental.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el uso del acabado en madera natural en los suelos técnicos elevados, que aporta una estética cálida y sofisticada. Este acabado, además de mejorar el diseño del espacio, ofrece propiedades aislantes y acústicas, clave para garantizar la durabilidad y el confort en áreas de alto tránsito.

Beneficios del sistema GAMAFLOR PAC con acabado en madera natural:

Acceso fácil y rápido a las instalaciones subyacentes , mejorando la operatividad diaria del edificio.

, mejorando la operatividad diaria del edificio. Durabilidad y resistencia , soportando las demandas de un entorno corporativo de alto tráfico.

, soportando las demandas de un entorno corporativo de alto tráfico. Estética superior , combinando la funcionalidad del suelo técnico con la elegancia de la madera natural.

, combinando la funcionalidad del suelo técnico con la elegancia de la madera natural. Sostenibilidad, con materiales reciclables y procesos de fabricación que minimizan el impacto ambiental. Este proyecto refuerza el compromiso de Polygroup con la innovación, el diseño sostenible y la capacidad de ofrecer soluciones que no solo cumplen con las necesidades técnicas, sino que también elevan los estándares de diseño arquitectónico en los entornos más exigentes. Gracias a esta colaboración con el Estudio System Arquitectura, Polygroup contribuye al desarrollo de espacios corporativos avanzados que marcan tendencia a nivel internacional.

Sobre Polygroup

Con más de 40 años de experiencia, Polygroup es líder en la fabricación de suelos técnicos elevados para proyectos comerciales, oficinas, y centros tecnológicos. Gracias a su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, Polygroup sigue marcando la pauta en la industria de la construcción con productos que combinan estética y funcionalidad para proyectos arquitectónicos de todo el mundo.

Para más información, visitar: https://accessfloorpolygroup.com/