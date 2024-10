Polaris Renewable Energy anuncia una operación de adquisición en Puerto Rico

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris» o la «Compañía»), se complace en anunciar que ha firmado un Acuerdo de Aportación de Capital con respecto a Punta Lima Wind Farm LLC (una filial propiedad al 100% de Santander Bank N.A. - «Santander»-) El proyecto es un parque eólico terrestre en funcionamiento denominado Parque Eólico Punta Lima («PLWF» o el «Proyecto») con una capacidad nominal de 26,0 MW situado en el municipio de Naguabo, Puerto Rico. El proyecto fue reconstruido y puesto en servicio de nuevo por Santander y tiene un acuerdo de compra de energía («PPA») de 20 años con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) que finaliza en marzo de 2044.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, que consisten principalmente en la aprobación de la adquisición por parte de los organismos reguladores locales, así como en la firma del correspondiente Contrato de Sociedad Limitada. Se espera que estas condiciones tarden aproximadamente 90 días en concretarse. La aportación total de capital de 20 millones de dólares de Polaris estará sujeta a los ajustes de cierre habituales, incluidos los cambios en el capital circulante. Polaris tiene la intención de utilizar el efectivo disponible para financiar la aportación de capital. Santander Corporate & Investment Banking ha actuado como único asesor financiero de Santander Bank N.A.

Marc Murnaghan, Presidente y Consejero Delegado de Polaris, ha declarado: "Esta adquisición estratégica supone un nuevo despliegue de capital de Polaris en otra jurisdicción, al tiempo que añade energía eólica a nuestro mix de generación. Creemos que esta transacción proporciona atractivos rendimientos a corto plazo a nuestros accionistas, además de mejorar significativamente nuestras oportunidades de crecimiento. Esto incluye el uso de almacenamiento de energía para proporcionar energía a precios competitivos y servicios de estabilización de la red, así como la exploración de otras oportunidades estratégicas en la isla, dadas sus necesidades energéticas futuras declaradas".

"Santander se enorgullece de haber reconstruido el parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico y está muy satisfecho de vender su participación a un socio especializado en Polaris", dijo Nuno Andrade, jefe de Global Debt Financing US, Santander Corporate & Investment Banking. "Era lo correcto para apoyar los esfuerzos de energía limpia de la isla y estamos muy contentos con este resultado".

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcción, adquisición y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina.

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~82 MW), 3 centrales hidroeléctricas de pasada (~39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (~35 MW).

Sobre Santander

Santander Bank, N.A. es uno de los principales bancos minoristas y comerciales del país, con 102.000 millones de dólares en activos. El Banco es una filial propiedad al 100% de Banco Santander, S.A. (NYSE: SAN), con sede en Madrid, reconocida como una de las empresas más admiradas del mundo por la revista Fortune en 2024, con 168 millones de clientes en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Está supervisada por Santander Holdings USA, Inc, la sociedad holding intermedia de Banco Santander en EE.UU.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de Santander que da soporte a clientes corporativos e institucionales, ofreciendo servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido adecuados a su complejidad y sofisticación, así como a estándares de banca responsable que contribuyen al progreso de la sociedad. Santander US Capital Markets LLC (SanCap) es el broker-dealer institucional de Santander en Estados Unidos que opera bajo Santander Corporate & Investment Banking, división global de Santander que da soporte a clientes corporativos e institucionales.»

Sobre Punta Lima Wind Farm LLC.

Punta Lima Wind Farm, LLC opera una planta de energía eólica llamada Punta Lima Wind Farm, El proyecto Punta Lima comenzó su producción en octubre de 2012 hasta que quedó inoperativo por el huracán María en 2017. La instalación de 13 nuevos aerogeneradores Vestas V100-2,0 MW comenzó en 2022 y la fecha de entrega se alcanzó en marzo de 2024.

Declaraciones cautelares

El presente comunicado de prensa contiene cierta «información de carácter prospectivo» que puede incluir, entre otras, afirmaciones relativas a acontecimientos futuros o resultados futuros, a las expectativas de la dirección con respecto al calendario y al importe de las compras de Acciones, en su caso, realizadas al amparo del NCIB, así como a las ventajas de dichas compras, incluida la flexibilidad que proporcionan a la Sociedad en la gestión de su posición de capital. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estima», «pronostica», «predice», «pretende», «objetivos», «aspira», «anticipa» o «cree» o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones «pueden», «podrían», «deberían», «harían», «podrían» o «se llevarán a cabo», ocurrirán o se lograrán. Una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran materialmente de cualquier resultado o rendimiento futuro expresado o implícito en la información prospectiva.

Dichos factores incluyen, entre otros, la incapacidad de la Sociedad para pagar las Acciones que desee adquirir, el precio de las Acciones adquiridas o el efecto que dichas adquisiciones tengan sobre la posición de capital de la Sociedad, todo lo cual puede verse afectado por factores tales como incertidumbres generales de índole empresarial, económica, competitiva, política y social; los resultados reales de las actuales actividades de producción, desarrollo y/o exploración de energía geotérmica, solar e hidroeléctrica y la exactitud de las simulaciones de probabilidad preparadas para predecir los posibles recursos geotérmicos; cambios en los parámetros de los proyectos a medida que se siguen perfeccionando los planes; posibles variaciones de las tasas de producción; fallos en el funcionamiento de las instalaciones, equipos o procesos según lo previsto; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos de las industrias geotérmica e hidroeléctrica; inestabilidad política o insurrección o guerra; disponibilidad y rotación de la mano de obra; retrasos en la obtención de autorizaciones gubernamentales o en la finalización de las actividades de desarrollo o construcción, o en el inicio de las operaciones; la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento y las condiciones económicas generales, así como los factores analizados en la sección titulada «Factores de riesgo» del Formulario de Información Anual de la Sociedad. Estos factores deben considerarse cuidadosamente, y los lectores de este comunicado de prensa no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva.